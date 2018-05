Leger gjør seg klare til fødsler etter overgrep mot rohingyaer

Det er snart ni måneder siden rohingyaene flyktet fra Myanmar til Bangladesh. Mange kvinner skal ha blitt voldtatt under flukten, og nå er de høygravide.

Leger gjør seg i disse dager klare til å ta imot de nyfødte barna i flyktningleirer i Bangladesh, opplyser Leger Uten Grenser.

– Vi stiller opp med medisinsk hjelp, men også psykologisk hjelp. Vi hjelper på sykehusene, men har også mobile enheter, som opplyser om at kvinnene kan få hjelp, sier Jesper Brix, direktør i den danske delen av Leger Uten Grenser (MSF).

MSF har ikke konkrete tall på hvor mange kvinner som er blitt gravide som følge av overgrep. Men klinikker i flyktningleirene har behandlet over 300 personer som har vært utsatt for seksuell vold fra 25. august i fjor til 31. mars i år, ifølge hjelpeorganisasjonen. Enkelte av ofrene skal være helt nede i niårsalderen.

– Da det er mye stigmatisering og skam forbundet med det, er det vanskelig å komme med presise tall, men gjennom vitnesbyrdene vi har samlet inn, tyder mye på at en del kvinner er blitt utsatt for seksuell vold under flukten, sier Brix.

Han sier at de også tar høyde for at noen av kvinnene ikke ønsker å beholde de nyfødte barna, derfor blir det i samarbeid med andre organisasjoner lagt til rette for at noen av dem kan få pleiefamilier eller bli adoptert.

Over 700.000 rohingyaer har flyktet fra Myanmar etter at hæren satte i gang en omfattende militæroperasjon mot folkegruppen nord i delstaten Rakhine.

Myanmar har avvist anklagene om drap og voldtekter, men FN-topper har fastslått at alt tyder på at Myanmar har drevet etnisk rensing av den muslimske minoriteten, som er uglesett i store deler av landets buddhistiske majoritetsbefolkning.

