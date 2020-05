Leger slår alarm om hudproblemer hos barn - nå endrer FHI vaskerådene

Leger har slått alarm om at barn nå vasker hendene så ofte at de blir såre og utsatte for infeksjoner. Nå endrer Folkehelseinstituttet vaskerådene.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

FHI endrer rådene etter at norsk forening for allmennmedisin og Psoriasis- og eksemforbundet har tatt problemet med såre barnehender, skriver Aftenposten. Nyhetsstudio: Få de siste nyhetene om koronapandemien Mange fastleger får nå bilder av hender med sår på knokene, ifølge leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Les også: WHO-topp frykter dobbelt utbrudd: - Jeg er veldig bekymret – I verste fall kan vi risikere en oppblomstring av håndeksem blant barn under pandemitiden. Håndeksem er ikke bare smertefullt, det øker også infeksjonsfaren for barnet, sier generalsekretær Mari Øvergaard som har tatt opp saken med FHI. De nye rådene er slik: Hånddesinfeksjon kan erstatte håndvask når hendene ikke er synlig skitne. Hånddesinfeksjon er ofte mer skånsomt for huden enn såpe. I tillegg går det fortere å gjennomføre.

Håndvask med lunkent vann og såpe bør gjennomføres når elevene kommer til skolen, etter friminutt, når hendene er synlig skitne og alltid etter toalettbesøk.

Det er ikke nødvendig med både håndvask og hånddesinfeksjon samtidig. En av delene holder. Ifølge rådene som gjaldt fram til 15. mai skulle barna alltid vaske hendene før man dro hjemmefra, når man kom til skole/SFO, etter hosting og nysing, etter toalettbesøk, før og etter måltider og etter at man kommer inn fra uteaktivitet, samt ved synlig skitne hender. (©NTB) Les også: Oversikt over alle symptomene på covid-19

Reklame I sommer kan du oppleve Vegards Heggems lakseparadis