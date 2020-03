Legevakten: – Folk i coronakarantene går på butikken og på treningssenter

Personer som kan utgjøre en smitterisiko dropper jobb, men går likevel på butikken og på treningssenter, ifølge legevaktsjefen.

– Vi har fått flere meldinger om at personer som vi antok var i hjemmekarantene, lever som normalt bortsett fra at de ikke går på jobb. Tipsene går blant annet ut på at folk i karantene går på butikken og på treningssenter. Det må man ikke gjøre, sier legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen til Bergens Tidende, som var først ute med nyheten.

Hun understreker til avisen at karantenereglene gjelder hele døgnet, og ikke bare i det tidsrommet man skulle vært på jobb.

Isolering og karantene

Folkehelseinstituttet (FHI) opererer med to ulike begrep; isolering og karantene. De som har fått påvist coronasmitte, eller som venter på prøvesvar, skal være i hjemmeisolasjon. Det betyr at pasienten ikke skal forlate hjemmet.

De som derimot har hatt nærkontakt med en person som er smittet, som for eksempel familiemedlemmer, skal være i hjemmekarantene. Det innebærer at man kan gå ut av eget hjem, men man anbefales å unngå nærkontakt med andre, skriver FHI på sine sider.

Dette betyr at man bør unngå følgende:

å gå på jobb eller skole

reiser og offentlig transport

andre steder der man lett kommer nær andre

Folk som bryter med karantenereglene blir ikke straffet:

– Vi har ingen sanksjonsmuligheter, men kan bare mane folk til at de tar samfunnsansvar slik at vi begrenser smitte. Det handler om god borgerånd, sier legevaktsjefen til BT.

Strengere i Danmark

I Danmark er reglene litt annerledes.

Regjeringen i landethar gitt politiet myndighet til å anholde antatt virussmittede som nekter å teste seg for koronaviruset eller å isolere seg.

Det er spesielle paragrafer i den såkalte epidemiloven som gir danske myndigheter mulighet til å ta i bruk omfattende maktmidler for å hindre at viruset sprer seg, melder NTB.

Les også: Siste nytt om coronaviruset

Politiet kan anholde folk som mistenkes å være smittet, men som nekter å la seg undersøke. Det samme gjelder smittede som ikke vil bli passert i hjemmekarantene, skriver avisa Politiken.

Lovverket gjør det også mulig å sperre av områder der det er mistanke om smitte.