Legger ned 65 passkontor: Her er de 77 pass- og ID-kontorene i Norge

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet å etablere totalt 77 pass- og ID-kontor.

Sikkerhetsnivået for norske pass må bedres for å møte de nye sikkerhetskravene.

De nye passene skal inneholde biometriske data, noe som kobler person og pass sammen i større grad. Dette for å forhindre at mennesker som har tilegnet seg norske pass på falsk grunnlag kan benytte disse.

Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP) opplyser at det er for enkelt å skaffe seg pass på falskt grunnlag.

- Over 30 000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme. Dette er ikke en situasjon vi kan leve med. Det er man også klar over internasjonalt, sier Wara i en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Han legger til at norske pass vil være utdatert om få år, med mindre man gjør noe for å bedre sikkerheten.

Denne tabellen viser hvor de 77 pass- og ID-kontorene skal etableres

For dårlig sikkerhet og kvalitet i rutinene

De nye passene skal utstedes av medarbeidere med ID-faglig kompetanse i fysisk sikrede lokaler.

– Mennesker med falsk identitet utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko. Med nye pass får vi langt bedre verktøy til å avdekke forsøk på å tilegne seg en falsk identitet. Det bedrer tryggheten for folk flest, fortsetter Wara.

Riksrevisjonen har påpekt at det for dårlig sikkerhet og kvalitet i rutinene for å utstede pass i Norge.

Politidirektoratet har også slått fast at det ikke er forsvarlig å opprettholde dagens antall passkontorer.

Dette av hensyn for å ivareta behovet for tilstrekkelig kompetanse, kvalitet og sikkerhet i utstedelsen av ID-dokumenter.

SMS og mobile løsninger

Politidirektoratet anslår at hvert kontor bør utstede ett sted mellom 4000-5000 pass hvert år for å opprettholde kvaliteten.

For å sikre at publikum får dekket sine behov skal alle politidistrikter tilby utvidede åpningstider, også i helgene.

For å spare brukerne for unødvendig ventetid skal alle pass- og ID-kontor også ha tilbud om timebestilling.

- Det er min oppgave å balansere et godt tilpasset servicetilbud med økte krav til sikkerhet og trygghet. Derfor skal vi ta i bruk nye løsninger for å sikre at belastningen blir mindre for dem som får lengre reisevei til passkontoret, sier Wara.

Det skal også etableres en varslingsfunksjon på SMS, slik at folk får beskjed før passet går ut på dato. I tillegg skal det etableres mobile løsninger for bedre tilgjengelighet i områder med lang reisevei.

- Utvidede åpningstider, timebestilling over Internett og mobile løsninger som skal reise rundt i distriktene er eksempler på tiltak vi gjør for å lette hverdagen for folk flest, opplyser Wara.

Her kommer pass og ID-kontorene

I vurderingen har Justis- og beredskapsdepartementet jobbet tett med Politidirektoratet, som har forelagt departementet en anbefaling om hvor det bør utstedes pass i Norge.

Beslutningen er fattet på bakgrunn av en ny, faglig tilrådning fra Politidirektoratet med flere kontor enn direktoratets opprinnelige anbefaling.

Tabellen under viser hvor de 77 pass- og ID-kontorene skal etableres:



Politi-distrikt Videreføres/ etableres Avvikles Agder Arendal, Farsund, Kristiansand Mandal, Flekkefjord og Kvinesdal, Valle og Bykle, Tvedestrand og Vegårdshei Finnmark Alta, Hammerfest, Kirkenes, Porsanger, Tana, Vadsø

Båtsfjord, Karasjok, Kautokeino, Lebesby, Nordkapp, Måsøy

Innlandet

Elverum, Gjøvik, Gran, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer, Fagernes, Otta, Tynset

Nordre Land, Lesja, Dovre, Lom, Midt-Gudbrandsdal

Møre og Romsdal

Kristiansund, Molde, Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Ulstein og Hareid, Volda og Ørsta, Ålesund

Aure, Fræna, Haram, Rauma, Vestnes, Vanylven

Nordland

Bodø, Brønnøy og Vevelstad, Mo i Rana, Mosjøen, Narvik, Sortland, Svolvær, Fauske, Alstahaug og Leirfjord

Ørnes

Oslo

Bærum, Grønland

Ingen Sør-Vest

Egersund, Etne og Vindafjord, Haugesund.Randaberg, Sandnes, Stavanger lufthavn Sola, Stord Karmøy, Jæren, Lund, Suldal, Sirdal, Sola, Strand og Forsand

Sør-Øst

Drammen, Gol og Hemsedal, Grenland, Hønefoss, Notodden, Stokke

Bamble, Hol, Kongsberg, Kragerø, Modum, Nedre Eiker, Nore og Uvdal, Røyken og Hurum, Seljord, Øvre Eiker

Trøndelag

Heimdal, Oppdal, Namsos og Fosnes, Orkdal og Agdenes, Sentrum (Trondheim), Steinkjer, Stjørdal, Ørland, Nærøy

Grong, Hitra, Midtre Gauldal, Rissa, Røros, Levanger og Verdal



Troms

Bardu, Finnsnes, Harstad, Nordreisa og Kvænangen, Tromsø Ingen

Vest

Bergen, Eid, Flora, Førde og Naustdal, Hardanger, Nordhordland, Os, Sogndal, Sotra og Øygarden, Voss

Austevoll, Fusa, Gloppen, Høyanger, Kvam, Kvinnherad, Lærdal, Stryn, Vågsøy, Årdal, Askøy, Fjaler, Masfjorden

Øst

Lillestrøm, Sarpsborg, Ski

Askim, Aurskog og Høland, Eidsvoll og Hurdal, Lørenskog, Nittedal, Ullensaker



