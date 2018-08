Legger press på Hareide: - Regionreformen må gjennomføres

Rogaland KrF legger press på egen partiledelse.

Hardt pressede KrF-leder Knut Arild Hareide kan vippe stortingsflertallet slik at Finnmark kan få bestå som eget fylke.

Senterpartiet vil på første stortingsmøte i høst legge fram et forslag som sier at «Troms og Finnmark slås ikke sammen fra 1. januar 2020».

KrF har ikke røpet hvordan de vil stemme.

- Hvis KrF ombestemmer seg, vil de fremstå som vinglete og skape kaos for de fylkene som huser 5,2 millioner innbyggerne i resten av landet, og ikke minst for de ansatte i fylkeskommunene, sa fylkesleder i Trøndelag, Tore Sandvik, til Nettavisen onsdag.

- Hvis KrF stopper prosessen i nord, må resten av reformen gå som normalt. Det hviler et stort ansvar på KrF. Dette kan de avklare allerede nå, oppfordret han.

- Stor seier

Nå tar KrF i Rogaland bladet fra munnen:

KrFs fylkesleder i Rogaland, Oddny Helen Turøy.

- KrF har lenge vært en sterk forkjemper for det regionale nivået, og nettopp derfor var det en stor seier da vi sammen med Venstre fikk gjennomslag for en regionreform i forrige stortingsperiode, sier Fylkesleder Oddny Helen Turøy.

Hun mener Norge trenger en regionreform som sørger for at viktige statlige oppgaver flyttes nærmere der folk bor.

Gjeldende stortingsvedtak innebærer at fylkene skal slås sammen fra 1. januar 2020.

- Rogaland KrF forventer at betydelige oppgaver blir overført når Stortinget behandler forslagene fra Hagen-utvalget.

Fylkesordfører Tore Sandvik: - Det hviler et stort ansvar på KrF. Dette kan de avklare allerede nå.

Turøy viser til at Hagen-utvalget fremhever at et visst befolkningsgrunnlag kreves for at store oppgaver kan overføres.

- Stortinget må ikke oppheve egne vedtak

- Sammenslåingen av Troms og Finnmark vil heve innbyggertallet i det minste fylket fra 76.000 til 240.000. Rogaland KrF frykter at innholdet i reformen blir betydelig svekket dersom Stortinget opphever sine egne vedtak.

Rogaland KrF er derfor tydelig på at tidligere fattede sammenslåingsvedtak må stå fast.

- Regionreformen må gjennomføres, sier hun.

Mæland legger prosessen på is

Mandag ble det klart at kommunalminister Monica Mæland (H) legger prosessen med sammenslåing av Finnmark og Troms på is frem til stortingsbehandling i høst.

– Jeg tror det vil være klokt nå å se hvorvidt Stortinget vil behandle dette på nytt eller ikke, sa Mæland etter møtet med fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms.

Finnmark ville ikke delta.

KrF sentralt har ikke besvart Nettavisens henvendelse vedrørende Tore Sandviks oppfordring om fortgang vedrørende en KrF-avklaring.

- Mer folkevalgt styring

Nestleder Olaug Bollestad uttalte seg slik til NTB etter Mælands beslutning:

– Vi har stor tro på regionreformen under forutsetning av at den gir mer folkevalgt styring og flere desentraliserte oppgaver.

