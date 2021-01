Legitimering av politisk vold og en ansvarsløs president

Trumps valgjuks-teorier har tent en kruttønne etter venstrevridd vold ble bagatellisert i sommer.

Gjennom Trumps tid som president har han ofte blitt beskyldt for å fyre opp til kaos og vold med sin retorikk. Ofte har dette vært urettferdig, overdrevet eller fra hyklersk hold.

Denne gangen er det ikke noen tvil: Trump har ytringsansvar for det vi ser utvikle seg i Washington DC.

Det aller farligste med Trump har aldri vært at han er en kalkulerende diktatorspire, til det er han for lat, og det krever impulskontroll og strategiske evner, noe Trump aldri har vist seg å ha. Derimot er hans uansvarlige vesen, hans hensynsløse retorikk og atferd, det som i feil situasjon kan føre til at ting går fryktelig galt.

De mest engasjerte på høyresiden i USA er nå sinte, frustrerte og krakilske fordi de har innsett at deres kriger mot establishmentet og «systemet» har tapt presidentvalget, at han om to uker ikke lenger kommer til å være deres president.

Vi har sett dette sinnet, denne frustrasjonen, og et engasjement som bobler over i vold før – vi så det hele sommeren i 2020, midt opp i en pandemi. Ja, det har faktisk aldri gitt seg.

Borgermesteren i Portland måtte senest for noen dager siden rykke ut og erklære at han skulle bli tøffere i kampen mot de venstreradikale pøblene som fortsatt driver med opptøyer i byen. Dette er samme borgermester som ble tvunget til å flytte fra sin egen leilighet etter Antifa terroriserte bygget.

Volden sommeren som gikk startet med en mediaskapt storm rundt dødsfallet til George Floyd, som utvikler seg fort – midt i en presidentvalgkamp – til en protestbevegelse mot en upopulær president som mange mente representerte rasismen i landet.

New Yorks borgermester bidro til å legge ned «Black Lives Matter» foran Trump Tower, til tross for at Trump ikke hadde noe med Floyd-saken å gjøre. Intensjonen var tydelig: Trump skulle assosieres med hendelsen for å utnytte sinnet det skapte til å levere stemmer i det kommende presidentvalget.

Med mantraet «mostly peaceful» bagatelliserte mediene denne historisk omfattende volden rundt om i hele USA, mot føderale bygg mange steder, mot politikere, mot offentlige tjenestefolk, mot politiet. Demokratene, med Joe Biden og Kamala Harris i tet, ignorerte og dysset ned denne volden, enkelte av dem avskrev det hele som oppspinn.

Det tok lang tid før Biden kom med en uforbeholden fordømmelse av volden. Harris og mange andre demokrater støttet opp om Minnesota Freedom Fund, som brukte pengene de tok imot til å betale kausjonspenger for lovbrytende og voldelige demonstranter.

På Demokratenes landsmøte for å nominere Biden til sin kandidat, unngikk de fullstendig temaet om alle protestene og opptøyene som deres meningsfeller sto bak rundt om i hele landet. Det ble ikke nevnt med et ord.

Det kan derfor ikke være noen tvil om at resultatet av dette ble at mediene og Demokratene legitimerte venstrevridd politisk vold som var rettet mot høyresiden, mot Trump, og mot staten.

Når man først bidrar til å legitimere vold har man åpnet Pandoras eske – man kommuniserer til omverden at vold er greit så lenge den er fra dine egne.

Trumps tilhengere var vitne til alt dette, var vitne til Demokratenes likegyldighet, til medienes bevisste forsøk på å skjerme Joe Biden fra problematiske forhold som kunne skape trøbbel for ham i valgkampen, til at vold ble tilgodesett av storsamfunnet når det kom fra den andre siden.

Det har flere ganger blusset opp til vold fra Trumps tilhengere, men nå er begeret fullt.

Hovedansvaret for det vi ser nå, er Trumps.

Hans monomane kakling om konspirasjonsteorier og påstander om omfattende valgjuks har satt sinnene i kok. Hersketeknikkene mot partifeller og senest mot visepresident Pence, hvor han legger opp til at de ikke kan levere «redningen» mot de som «stjeler» landet fra de «rettmessige» vinnerne, har gjort at frustrasjonen og skuffelsen har brutt ut.

Jeg tror ingenting på at Trump ønsket det vi ser nå, men det er også problemet med Trump: hans hensynsløse atferd gjør ham blind for hva konsekvensene kan bli av det han gjør.

Det vi er vitne til i kveld er fullbyrdelsen av emokratiets potensial til å undergrave demokratiet. Trump er fanebæreren for høyresiden av emokratiet, mens mediene og Demokratene er den andre siden av emokratiet.

Mediene og Demokratene, i likhet med Trump, tok aldri hensyn til hva deres legitimering av venstrevridd politisk vold kunne føre til, for det var beleilig for dem der og da å se andre veien for å ikke forstyrre Joe Bidens valgkamp.

Ikke engang smittevern – som mediene og Demokratene hele veien har vært ekstremt opptatt av ellers – skulle stå i veien for Black Lives Matter-protestene, med de tilhørende voldelige elementene som har fulgt med hver eneste gang de har oppstått. Når følelsene og emosjonelle behov styrer finnes ikke lenger konsekvente regler eller prinsipper.

Alt er lov, så lenge jeg selv støtter det.

Trumps tilhengere er helt enig, og vi ser nå hva det kan føre til.

Selv om det bare er to uker igjen av Trumps tid som president, bør han umiddelbart gå av og beklage alt kaoset han har stelt i stand rundt dette presidentvalget.

Det finnes helt klart legitime problemer med valgavviklingen i USA, det har vært tilfellet i lang tid, og ble verre i 2020 når en del delstater utnyttet pandemisituasjonen til å innføre slappere regler rundt hvordan man kunne stemme.

Trumps måte å prosedere dette på er derimot helt hinsides og ikke egnet til varige, saklige endringer som gagner USAs demokrati, snarere tvert imot.

Mediene og Demokratene må ta sin del av skylden i alt dette, og vel så det.

Nancy Pelosi, Demokratenes leder i Representantenes hus, tredje i maktrekkefølgen bak kommende president Biden og visepresident Harris, kalte republikanere for «domestic enemies» og «enemies of the state» kort tid før valget. Den type uansvarlig retorikk hadde ført til en hel uke med oppslag og fordømmelser overalt i mediene og verden forøvrig dersom det kom fra Trumps munn – men fra en demokrat som Pelosi, ble det bare ignorert.

Denne konstante dobbeltmoralen praktisert av mediene i sammensvergelse med Demokratene er en helt essensiell bestanddel av den utviklingen vi ser nå, og til motreaksjonen fra Trump og hans tilhengere.

Når en hel befolkningsgruppe opplever slike hyklerske hersketeknikker utøvd mot dem fra storsamfunnet, fra eliten, fra de som styrer ordet i samfunnet, på daglig eller ukentlig basis, overalt de vender blikket, så er det klart det danner grunnlaget for omfattende misnøye og sinne.

Trump hadde aldri vunnet fram i 2016 dersom ikke disse menneskene hadde sett både John McCain og Mitt Romney bli torpedert av denne sammensvergelsen mellom mediene og Demokratene, beskyldt for de sykeste ting, ja til og med av selveste Joe Biden, som i 2012 mente den nå «ansvarlige» senator Romney ville «sette afroamerikanere tilbake i skjettinger».

Også det, slapp Biden unna med. De slipper alltid unna med det, Demokratene. Hva skjer når deres «domestic enemies» får nok av dette spillet? Med Trump på plass – som Hillary Clintons valgkampanje faktisk ønsket seg og hjalp til med å få til å skje – så ser vi nå alle hva som blir sluttresultatet.

Hvis Demokratene og deres lakeiere i mediene aldri tar en titt i speilet og ser sin rolle i dette – noe de neppe kommer til å gjøre heller denne gang – så kommer dette bare til å bli verre.

En demagog som Trump kan ikke tenne en gnist dersom det ikke finnes noe å brenne.

