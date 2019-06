Lego vil bytte ut plast med miljøvennlig alternativ

Lego har avsatt én milliard danske kroner for å finne et grønt alternativ til plasten som klossene tradisjonelt er laget av. Forskere er optimistiske.

Forskere ved Aarhus Universitet har konkludert med at det finnes alternativer til plasten som vil gjøre nye miljøvennlige legoklosser like holdbare som de gamle. Resultatene er publisert i tidsskriftet Royal Society of Chemestry.

– Legoklosser har vist seg å holde utrolig godt, og meningen er at nye klosser av nye, bæredyktige og grønne materialer skal holde seg like godt, sier kjemiingeniør og doktorgradsstudent Emil Andersen i en pressemelding onsdag.

For at det nye materialet skal kunne brukes i legeklosser, har Lego satt ett ufravikelig krav: Produktene skal kunne tåle like mye som alminnelige legokloss. De skal rett og slett kunne holde på formen selv etter hardhendt lek i flere generasjoner.

Dagens legoplast har vært brukt i 60 år.

Ifølge Legos prosjektleder René Mikkelsen er de nye forskningsresultatene «et skritt på vei mot målet».

Lego lanserte i 2018 sine første produkter av plast laget av sukkerrør. Målet er at alle produkter, også emballasjen, skal være laget av bæredyktig plast innen 2030.

(©NTB)