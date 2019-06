Lei av å selge doruller til inntekt for klassekassa? Sånn fikk vi inn 10.000 kroner på to timer

Foreldreinitiativ ga klingende mynt i klassekassa samtidig som det hele ble en sosial suksess for 5. trinn på Trintom skole.

Av Håkon Forfod Sønneland, forfatter, kursholder og idékunstner

Det var på et foreldremøte at vi drodlet om hvordan vi kunne fylle klassekassa. Målet er tur til Beitostølen i 7. klasse. Da slo det meg:

Besteforeldre og familie elsker å være sammen med barna.

Besteforeldre og familie har penger.

Kanskje vi kunne gjøre noe hyggelig sammen, og samle inn noen penger samtidig?

Det gjorde vi.

Foto: Håkon Forfod Sønneland

Oppskriften er slik:

Inviter i god tid til en ettermidddag på skolen (vi hadde fra kl. 18-20).

Elevene har alltid et eller annet prosjekt på skolen, en sang de har øvd inn eller noe de har gjort på kunst og håndverk eller i musikktimen, som de kan vise fram. Dette kan gjenbrukes. På denne måten krever det ikke så stor tid og innsats fra lærerne.

Arranger gjenbruksbasar: Alle elever tar med noe hjemmefra som er helt og fint, og som noen andre vil ha glede av, men som de ikke har bruk for selv lenger.

Få tak i en fruktkurv som hovedpremie. (Takk til Rema 1000 på Gran som sponset oss!)

La barna selge lodd. Ta fem kroner loddet.

Alle guttene har med matfat til kveldsmat, og alle jentene tar med kakefat.

Alle voksne betaler 50 kroner for All inclusive-billett. Da får de mat, kaker, kaffe og saft. Barn kommer gratis inn.

Vi lagde også komplients-dusj. Mer om det her.

Barn som opptrer gir god stemning. Mat og kaker gir god stemning. Basar gir god stemning. Fruktkurv gir god stemning.

Det er merkelig stas å vinne fruktkurv. Den må med! Foto: Håkon Forfod Sønneland

I vår klasse med 33 elever kom det cirka 65 betalende voksne, og da vi telte opp pengene, hadde vi fått inn akkurat over 10.000 kroner.

Det betyr at hver voksen brukte cirka 150 kroner på å ha en hyggelig kveld, og det synes alle det er verdt! Alle vet at pengene går til klassekassa, og alle vet at noe av poenget med denne kvelden er å skaffe penger. De fleste er også fornøyd med at de dermed slipper å kjøpe kakebokser eller dopapir av ungene.

Dermed blir det også klassetur med god stemning!

PS! Dette er andre året vi har en slik kveld. Det blir nok neste år også. Men hva burde vi gjort annerledes? Jo, gutta var snurte fordi de måtte ha med matfat to år på rad. De ville heller ha med kake!

PS2! Sørg for å ha vipps.

PS3! Sørg for å ha vekslepenger når folk kommer.

Dette innlegget ble først publisert på skribentens blogg. Nettavisen har fått tillatelse til å bruke innlegget.