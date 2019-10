Lekkasje ved Tine Meierier, Verdal

Klokken 15 melder politiet på Twitter at Tine Meierier evakueres etter klorgasslukt, nødetatene er på stedet.

Et kvarters tid senere avkrefter meierisjef Kjell Tronhus overfor Dagbladet. Han sier det har vært en liten lekkasje, og at brannvesenet er på stedet for å kartlegge situasjonene.

- Vi vet ikke omfanget ennå, men meieriet er ikke evakuert, sier Tronhus, som legger til at driften foregår som vanlig.