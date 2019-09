Lekkasjer fra statsbudsjettet: TV 2 opptrer som lydig mikrofonstativ

Det har sikkert skjedd i tidligere valgkamper, men det er bort i mot parodisk å se hvordan store mediehus svelger det ene agnet etter det andre fra regjeringspartiene.

I dag har TV 2 Nyhetskanalen gitt Erna Solberg (H) bred dekning for at hun har funnet det for godt å bevilge 15 millioner til et diffust «kompetanseløft» i neste års statsbudsjett. 15 millioner - det var ikke mye å skryte av! Og TV 2 skal «selvfølgelig følge Erna på ferden fra Ålesund nedover Nord-Vestlandet». Jeg får lyst til å sitere The Beatles: «Tell Me Why»?

Samtidig kan samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) lekke nyheten om at riksveiene får 100 millioner ekstra neste år. 100 millioner - en dråpe i havet i et samferdselsbudsjett som inngår i Nasjonal Transportplan, en 100 milliarder-plan som viser seg å være lite annet enn «tenk på et tall».

Vi har videre fått med oss at taket på eiendomsskatten skal senkes fra 5 til 4 promille. Hilsen Siv Jensen. Heia Frp!

I går kom nyheten om at regjeringa i sitt neste statsbudsjett setter av 25 millioner til å starte rehabiliteringa av Vikingtids-museet. Hilsen Iselin Nybø - statsråd for Venstre.

Mens Kjell Ingolf Ropstad (KrF) kan skryte av økt barnetrygd. Dette står faktisk i Granavolden-plattformen, men når jeg ringer Krfs kommunikasjonsavdeling har de svaret på rede hånd: Men det er nå det gjennomføres!

Som de sier i Arbeiderpartiet: Alle skal med!

Men hvorfor refereres disse mini-prosjektene - barnetrygden unntatt, men det er altså ingen nyhet - som om det handler om store politiske nyheter?

Nikkedukke-journalistikk.