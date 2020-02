Lekket lydopptak skal vise at Iran umiddelbart visste at passasjerfly ble skutt ned

Et lekket lydopptak kaster nytt lys over hva iranske myndigheter visste i kjølvannet av flystyrten som krevde 179 menneskeliv 8. januar.

Lydfilen var en del av bevisene som iranske myndigheter delte med Ukraina etter flystyrten.

Opptaket mellom det iranske kontrollsenteret og en pilot i et fly som fløy samtidig, skal vise at iranske myndigheter umiddelbart visste at et missil forårsaket flystyrten.

Iran nektet først for at flyet ble skutt ned, men har senere innrømmet at flyet ble skutt ned med to bakke-til-luft-raketter.

Iran vil ikke lenger dele beviser med Ukraina i forbindelse med etterforskningen av flystyrten etter at lydopptaket ble lekket til ukrainske medier. De omtaler offentliggjøringen som uprofesjonell.

I en transkribering av opptaket publisert av den ukrainske TV-kanalen 1+1, sier piloten minst to ganger at lyset han så før eksplosjonen, kom fra et missil. Piloten fløy et jetfly av typen Fokker 100 fra det iranske flyselskapet Aseman Airlines. Åpen informasjon fra flyradarer bekrefter at flyet var nær nok Teheran til å se flystyrten.

Både iranske og ukrainske myndigheter har bekreftet at opptaket er ekte.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier i en uttalelse at iranske myndigheter «visste fra begynnelsen at flyet vårt ble skutt ned med et missil».

Alle de 176 passasjerene omkom da det ukrainske passasjerflyet ble skutt ned kort tid etter avgang fra Teheran 8. januar.

