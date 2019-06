Lena Fahre blir direktør for 22. juli-senteret

Lena Fahre er ansatt som direktør for 22. juli-senteret i Oslo. Hun kommer fra stillingen som direktør for Slottsfjellmuseet i Tønsberg.

Kunnskapsdepartementet overtar 1. juli ansvaret for senteret fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

– For Kunnskapsdepartementet har det vært viktig å få en ny direktør som har den kompetansen og drivkraften som trengs for å utvikle senteret videre, og jeg er glad for at Lena Fahre har takket ja til stillingen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Den påtroppende direktøren er imponert måten de ansatte ved senteret tar imot besøkende og formidler terrorhandlingene fra 22. juli.

– Jeg mener senteret fremstår som troverdig og verdig, og jeg er glad for at jeg nå kan være med å videreutvikle dette sammen med dem som jobber der, de besøkende og andre interessegrupper, sier Lena Fahre.

