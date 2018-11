Lensmannen fryktet at Janne Jemtlands ektemann skulle flykte under pågripelsen

Daværende lensmann i Ringsaker, Terje Krogstad, fryktet at Janne Jemtlands ektemann skulle flykte under pågripelsen 12. januar og holdt ham fast i bilen.

Krogstad vitnet onsdag i Hedmarken tingrett. Som lensmann i Ringsaker i fjor var det hans oppgave å organisere leteaksjonen etter at den 36 år gamle tobarnsmoren formelt ble meldt savnet på nyttårsaften.

Han fortalte at folk i Brumunddal følte at utryggheten spredte seg ettersom dagene gikk og det ble funnet blodspor, men ikke den savnede. Fra den 4. januar, da Janne Jemtland hadde vært savnet i seks dager, gikk leteaksjonen over til å bli søk etter en antatt omkommet person.

– Saken skapte utrygghet i bygda. Det ble mye snakk og det gikk mange rykter, fortalte Krogstad.

Dro alene

Etter den eldste sønnens barneavhør 12. januar ble det avgjort å pågripe ektemannen. Mens to patruljer ble sendt ut til to mulige adresser, dro Krogstad alene i sin egen privatbil til en tredje adresse hvor de trodde den ene av sønnene kunne befinne seg.

Ektemannen ankom adressen samtidig som Krogstad. Politimannen var opptatt av at han måtte avskjære den tidligere fremmedlegionæren fra å komme inn i huset. I stedet fikk han overtalt ham til å sette seg inn bilen og sammen kjørte de nedover mot Brumunddal igjen.

I bilen snakker de sammen om forsvinningen og hvordan ektemannen og de to guttene har det etter morens forsvinning. Da forstår ektemannen at det var en grunn til møtet med lensmannen.

– Hva er det som skjer, er jeg pågrepet, spurte han, og jeg svarte, ja du er pågrepet, fortalte Krogstad.

– Da svarer han: Jeg vil ha advokat. Dette vil jeg ikke.

Åpnet bildøra

Lensmannen forteller at ektemannen etter dette endrer sitteposisjon i bilsetet og at han åpner bildøra. Da griper lensmannen tak i venstrehånden til mannen for å hindre at han hiver seg ut av bilen i fart.

– Jeg oppfattet det slik at han åpnet døra for å hoppe ut av bilen i fart for å komme seg unna. Jeg sier «slutt å tulle» og da drar han døra inntil igjen. Vi kjørte ned til krysset og ventet der i et par-tre minutter til en politipatrulje kom oss i møte, sa Krogstad.

(©NTB)

Mest sett siste uken