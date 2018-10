Leon (4) døde av influensa. Nå advarer moren

Leon Sidari (4) fra USA ble et dødsoffer for influensaen. Her til lands døde 1400 personer av influensa i fjor, og snart starter en ny influensasesong for fullt.

Den lille gutten døde 1. juledag i fjor, og det var etter at Leon ble diagnostisert med bakteriell lungebetennelse og influensa. Det tok kun 48 timer fra 4-åringen fikk feberlignende symptomer til han døde. Siden da har moren Laura Sidari jobbet med sin nye hjertesak, få flere til å ta influensavaksinen i USA.

Her til lands vil influensasesongen trolig bryte ut for fullt i månedsskiftet november-desember. Folkehelseinstituttet forteller at det var rundt 1400 influensarelaterte dødsfall i fjor, mot vanligvis 900.

– Folkehelseinstituttet anbefaler at personer i risikogruppene tar influensavaksinen for å redusere risikoen for alvorlig influensasykdom, sier rådgiver Birgitte Klüwer ved influensaavdelingen ved Folkehelseinstituttet.

Fakta: Fakta om influensa

* 5–10 prosent av voksne får influensa hvert år. * Andelen blant barn er 20–30 prosent og blant helsepersonell rundt 20 prosent. * Influensa krever vanligvis rundt 900 liv i året i Norge. * Vinterens influensasesong resulterte i 7.600 sykehusinnleggelser og 1.400 dødsfall. * 1,6 millioner er i risikogruppen for alvorlig influensa, blant dem kronisk syke, eldre og gravide. * Det er to hovedtyper av viruset, men flere undergrupper. * Virusene er i stadig endring og vaksinene må oppdateres løpende. * Den gjennomsnittlige effekten av vaksine er 60 prosent. * Influensavaksine er svært velprøvd, regnes som trygg og har få bivirkninger. * 14 prosent av befolkningen vaksinerte seg i fjor, mens andelen var 27 prosent i risikogruppene. * 28 prosent av de ansatte i helsesektoren vaksinerte seg. * Verdens helseorganisasjon (WHO) anbefaler at minst 75 prosent av de ansatte i helsesektoren bør ta influensavaksine for ikke å videreføre smitte til pasienter. (Kilde: Folkehelseinstituttet, WHO)

Langt unna målet

Personer i risikogruppen omfatter folk over 65 år, beboere i omsorgsboliger og sykehjem, folk med kroniske sykdommer og gravide.

– Sist influensasesong tok rundt 14 prosent av befolkningen vaksinen. Det var en økning på to prosentpoeng fra året før, noe vi hadde forventet i og med at det ble solgt langt flere vaksinedoser i fjor sammenlignet med tidligere år, sier Klüwer.

I risikogruppen var det 27 prosent som tok vaksinen forrige influensasesong, men det er langt unna målet på 75 prosent.

7600 sykehusinnleggelser

Det var en tøff sesong i fjor, hvor flere tusen var innlagt på sykehus på grunn av påvist influensa.





– De mange sykehusinnleggelsene forrige sesong skyldes både at influensautbruddet var langvarig og omfattende, og at de virusene som sirkulerte rammet de eldste hardest.







– Eldre har også i utgangspunktet stor risiko for å utvikle alvorlig influensa og sykehusinnleggelser, sier fungerende avdelingsdirektør Karoline Bragstad i Folkehelseinstituttet

















