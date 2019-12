Leteaksjon med helikopter etter toåring - funnet inne i barnehagen

En to år gammel gutt var savnet i halvannen time i Leie barnehage i Fredrikstad.

SISTE: Barnet ble funnet uskadd inne i barnehagens lokaler.

Hovedredningssentralen sendte ut helikopter for å bistå i søket.

Politiet var ved 16.30-tiden på stedet med fire patruljer og gikk gjennom bygningene til barnehagen. Toåringen var da ikke sett på nesten halvannen time.

Den lille gutten var borte da foreldrene kom for å hente ham i barnehagen, melder Fredriksstad Blad. Beboere i området ble bedt om å sjekke egne uteområder, boder, garasjer osv.

– De ansatte i barnehagen ble klar over at gutten var borte, da foreldrene kom for å hente ham. Barnet var iført inneklær da han sist ble sett klokka 15.10, sa politiets operasjonsleder til Fredriksstad Blad.