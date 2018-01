Leteaksjonen fortsetter etter savnet basehopper i Eide

Basehopperen som er meldt savnet i Sørtussen i Eide i Møre og Romsdal, var fortsatt ikke funnet i 4-tiden natt til torsdag.

– Vi leter nå med fire hundeekvipasjer på fjellet. Sea King redningshelikopteret og øvrig bakkemannskap er kalt tilbake. Vi har planlagt nytt møte klokka åtte, dersom han ikke blir funnet, sier operasjonssleder Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til NTB natt til torsdag.

En kamerat av den savnede mannen er den siste som har hørt fra ham, via en tekstmelding han mottok i 12-tiden onsdag om at basehopperen var på toppen av Sørtussen, 907 meter over havet.

Leteaksjonen ble iverksatt like etter at politiet mottok en bekymringsmelding klokka 17.14 om at mannen ikke hadde tatt kontakt. Politiet fikk bistand fra et Sea King redningshelikopter, Norske Redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp i den omfattende leteaksjonen som ble iverksatt.

Også et ambulansehelikopter bisto i søket onsdag kveld, men ble senere tilbakekalt grunnet et helseoppdrag.

Sætre sier det er gode leteforhold ved Sørtussen, men det er null grader og derfor skredfare.

– Vi har også en alpin redningsgruppe som står klare, men mørket og skredfaren gjør det vanskelig, sa redningsleder Ola Våge i Hovedredningssentralen Sør-Norge til Dagbladet.

