Lettelse etter regn over skogbrannene i Australia

Det regnet over deler av de skogbrannrammede områdene øst i Australia torsdag, og det er mer vått vær i vente. Det gir litt lettelse etter måneder med brann.

De uvanlig intense og langvarige brannene i Australia har kunnet holde på som følge av lite regn og langvarig tørke. Myndighetene i landet her derfor sett fram til en uke med regn i håp om at nedbøren kan dempe brannfaren.

I delstaten New South Wales, der mange av de verste brannene har herjet, var det en god del nedbør i noen brannområder torsdag, opplyser det lokale meteorologiske instituttet.

– Det blir avlastning for mange brannmannskaper i delstaten, skriver brannvesenet i et innlegg på sosiale medier.

I et annet skriver de:

– Vi ønsker å introdusere dere for et par ting dere kanskje ikke har brukt på en stund. Med mer enn 100 branner som fortsatt brenner over New South Wales, håper vi at vi trenger å bruke begge disse i løpet av de neste dagene, skriver brannvesenet, og legger ved et bilde av en kontroll for en vindusvisker og en paraply.

Les også: Storbrann i Australia under kontroll

Brannvesenet påpeker at regnet ikke vil slukke brannene, men at det vil dempe brannen og hindre spredning.

Før regnet var det 30 skogbranner ute av kontroll i New South Wales, den mest folkerike delstaten i Australia.

Røyk fra skogbrannen la seg som et kvelende teppe over Melbourne i Victoria mandag til onsdag. Blant annet ble kvalifiseringen til Grand Slam-turneringen Australian Open utsatt. Tordenvær med kraftige regnbyger klarnet opp røyken sent onsdag. Regnværet beveget seg deretter østover mot brannene som herjer sør i delstaten.

Les også: Regn og røyk tvang fram Australian Open-utsettelse

– Uværet har forbedret luftkvaliteten i store deler av delstaten, opplyser miljøverndepartementet i Victoria.

Det er ventet mer regn de neste dagene. Om varselet slår til, blir det den lengste sammenhengende perioden med regn siden skogbrannkrisen startet i september.

28 mennesker har dødd som følge av brannene, over 2.000 hjem er tapt og et 100.000 kvadratkilometer stort område er svidd av.

(©NTB)