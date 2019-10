Lettvinte historier. Begynn å handle!

Byrådet i Oslo prioriterer ikke folks trygghet høyt nok. Ei heller forstår de hvordan de skal løse utfordringene med kriminalitet.

Av Mehmet Khan Inan, kommunikasjonsrådgiver og rådgiver for digitale medier for Høyres stortingsgruppe

Flere politikere har rast i media etter gjentatte voldsepisoder i Oslo denne helgen. Jan Bøhler kaller det en terror mot bymiljøet vårt.

Jeg kunne ønske Jan Bøhlers iver etter å løse utfordringene fra Stortinget, ble tilsendt hans lokale partikollegaer i Oslo Arbeiderparti. Det ser ikke ut som de er istand til å løse utfordringen med kriminalitet i Oslo.

Det er ikke lenge siden byrådsleder Raymond Johansen foreslo å lage trygghetsruter i Oslo. Enkelte gater skulle ha økt polititilstedeværelse, og var Arbeiderpartiets svar på hvordan jenter skulle føle seg trygge i Oslo.

Ingen skal få høre at enkelte steder er tryggere enn andre i Oslo. Du skal få bevege deg hvor som helst i Oslo - uten å føle at bevegelsesfriheten din begrenses.

Intet nytt under solen

Jan Bøhler lanserte fem innspill på hvordan vi skal få bukt med voldsproblematikken blant unge i Oslo.

Alle disse forslagene er jo forslag som ikke er nye. Høyre har i lang tid påpekt viktigheten av å ha natteravner, egne Oslo-vakter og lengre åpningstider på fritidsklubbene. Problemet er at dagens ledelse i Oslo kommune ikke evner å prioritere.

Jo flere unge som faller ut i disse miljøene, jo mer har vi sviktet dem. Mangelen på rollemodeller og foreldre som følger dem opp trekkes frem i all slags forskning.

Voldsproblematikk er kun et symptom på større utfordringer hos de unge. Det er rus, kriminelt nettverk og dårlige levekår som er utfordringen.

La oss utvide åpningstidene på fritidsklubbene. Det er sunn fornuft at det er bedre for unge å ha et tilholdssted med mennesker som ser dem, kontrollerer og snakker med dem, enn å være ute på T-banestasjoner og kjøpesentre. Hvor blir det av fritidsklubbsatsingen til byrådet?

La oss gjøre et krafttak, og få til felles kamp mot den nye ungdomskriminaliteten. Det sitter hundrevis av unge rundt omkring i Oslo som venter på en hjelpende hånd. De må vi hjelpe før det er for sent.

Når familie og foreldre ikke tar den kampen for dem, så må fellesskapet blande seg inn.

Vi trenger politikere som handler.

Det er nok gangsterrap med Jan Bøhler og bortforklaringer om at det er etnisitet som er grunnlaget for kriminaliteten.