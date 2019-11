Leveranser av dører forsinket - Nasjonalmuseet åpner først i 2021

Nordens største kunstmuseum skulle åpne i 2020. Nå er åpningen utsatt. Forsinket levering av dører er én av grunnene.

Statsbygg er byggherre for den nye nasjonalmuseet på vestbanetomta. Her skal det stilles ut rundt 5000 kunstverk på rundt 90 utstillingsrom.

Museet skulle etter planen åpne i 2020, men nå meldes det at åpningen er utsatt til våren 2021.

«Dette er bestemt etter at to kritiske leveranser til byggeprosjektet er forsinket», skriver Kommunal- og moderniseringsdepartementet på sin nettside.

Leveransene er knyttet til de tekniske anleggene og nødvendige sikkerhetsdører. Dørene må være på plass før Nasjonalmuseet kan begynne med innflytting av kunsten, heter det videre.

- Det nye Nasjonalmuseet skal romme noen av landets viktigste og mest spektakulære kunstverk. Da er det avgjørende med god kvalitet i alle ledd, både i materialvalg og i selve byggeprosessen. På grunn av forsinkelser hos enkelte underleverandører, vil åpningen av det nye museet skje senere enn antatt, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland ifølge departementet.

Ifølge administrerende direktør Harald Nikolaisen i Statsbygg vil forsinkelsen ikke påvirke kostnadsrammen. Den er fortsatt på 6 milliarder kroner.

- Når det nye Nasjonalmuseet åpner, får vi et praktbygg som vil gi generasjoner av nordmenn gode kunstopplevelser. Det er også gledelig at vi ferdigstiller et så komplisert byggeprosjekt under kostnadsrammen, sier kommunal- og moderniseringsministeren.

Det var i 2013 Stortinget vedtok bygging og kostnadsrammer for det nye museet. Byggestart var i 2014.