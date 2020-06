Levninger funnet i området i Sogndal der mann forsvant i 2016

Politiet har funnet levninger i Haukåsen i Sogndal der en 37 år gammel mann forsvant i 2016.

Det melder Vest politidistrikt i en pressemelding.

Politiet har ikke registrert andre savnede personer i området og knytter derfor funnet til forsvinningen av Christer Fretheim Flem. Han var på tur med ansatte fra Melås Helse AS da han forsvant 9. mai 2016.

Politiet jobber utifra flere hypoteser, men har per nå ikke holdepunkt for at det skal ha skjedd noe straffbart, skriver de videre.

- Funnet er gjort i et ufremkommelig terreng hvor folk normalt ikke ferdes. Det er bratt lende og vanskelig tilgjengelig med tett vegetasjon og kupert landskap. Funnstedet ligger utenfor området som ble grundig søkt gjennom i forbindelse med forsvinningen for fire år siden, skriver politiet.

Funnet er sendt inn til kriminaltekniske undersøkelser.

- Vi kommer tilbake med mer informasjon om resultatene fra disse når de er klare.

De pårørende er varslet om funnet.

Melås Helse i Årdal ble i 2018 ilagt en bot på 600.000 kroner for ikke å ha passet godt nok på 37-åringen. Det private selskapet fikk 9,2 millioner kroner i året for å gi 37-åringen forsvarlige helsetjenester. To ansatte skulle til enhver tid passe på ham på grunn av spesielle behov.