Libanon protesterer over bruk av luftrom til Syria-angrep

Libanon planlegger å levere en protest til FNs sikkerhetsråd etter at landets luftrom angivelig ble brukt til å utføre angrep mot en militærbase i Syria.

– Utenriksdepartementet fordømmer luftangrepene mot Syria og gjentar sin tidligere uttalelse om at libanesisk luftrom ikke bør brukes til å angripe Syria, heter det i en melding viderebrakt av det libanesiske nasjonale nyhetsbyrået ( NNA ).

Angrepet fant sted mandag. Det er ikke klart når Libanon skal levere sin protest til Sikkerhetsrådet. Meldingen nevner heller ikke Israel, men den libanesiske hæren uttalte mandag at fire israelske krigsfly tok seg inn i Libanons luftrom.

Både Russland og Syria hevdet mandag at Israel sto bak angrepet mot den militære flyplassen T-4, der både iranske styrker og den libanesiske Hizbollah-militsen skal ha tilstedeværelse.

Israelske myndigheter har ikke villet kommentere mandagens angrep, men Haaretz skriver at to amerikanske tjenestemenn senere samme dag bekreftet overfor NBC at den israelske hæren sto bak, og at Israel hadde informert USA om planene på forhånd.

