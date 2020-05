Liberalisering av bioteknologiloven: Venstres Ketil Kjenseth vil stemme mot eget parti

Venstres Kjetil Kjenseth sier ja til liberalisering av bioteknologiloven - stemmer mot regjeringen.

– Av og til må du gå til hjerterota for å ta noen valg, og i dag føler jeg at det var riktig for meg, sa Kjenseth til Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

Kjenseth bryter dermed med avtalen Venstre har inngått i regjeringsplattformen, men sier han føler han står trygt på Venstres program.

- Det har vært en vanskelig avgjørelse, sier Kjenseth.

Tirsdag skal Stortinget stemme over en rekke foreslåtte endringer i bioteknologiloven, blant annet å tillate eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, og tidlig ultralyd samt å tilby gravide blodprøven NIPT, som kan avsløre skader og sykdommer hos fosteret tidlig i svangerskapet.

KrF og Sp har jobbet helt til siste slutt med å stanse opposisjonens endringer i bioteknologiloven. Utfallet er helt umulig å spå, uttalte helseminister Bent Høie mandag.

Debatten og voteringen skjer i en fullsatt stortingssal – med nyinstallerte pleksiglass til 225.000 kroner. Votering i saken er ventet i 15-tiden.

Fakta Forslag til endringer i bioteknologiloven ↓ Eggdonasjon skal bli tillatt.

Assistert befruktning skal bli tillatt for enslige.

Tidlig ultralyd og blodprøven NIPT skal gjøres tilgjengelig for alle. Testen gjør det mulig å avlese mulige kromosomfeil som Downs syndrom tidlig i svangerskapet.

1. juli skal det åpnes for utvidet lagring av befruktede egg og lagring av kjønnsceller på ikke-medisinsk grunnlag.

Nedfryst sæd fra avdøde skal bli tillatt å bruke i assistert befruktning dersom dette er i tråd med avdødes ønske. (Kilde: NTB)

