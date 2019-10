Likfunn i Kvæfjord var et foster

Fosteret har vært dødt i flere år, mener politiet.

Den døde personen som torsdag sist uke ble funnet under oppussingen av et bolighus i Kvæfjord i Troms, var et foster.

Det bekrefter politiet i en pressemelding tirsdag formiddag.

- Liket er obdusert, og politiet kan bekrefte at det er et prematurt foster. Etterforskningen tyder på at fosteret har vært dødt i flere år, og kan ha ligget gjemt der like lenge, sier politisjef Frank Magne Sletten i Harstad politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet arbeider med å kartlegge likets identitet, og prøver er sendt til Oslo universitetssykehus for analyse. Det vil fortsatt ta noen dager før svaret på prøvene kommer, forteller Sletten.

Det var i 13-tiden på torsdag i forrige uke at politiet ble varslet om funnet av en død person i et bolighus i Kvæfjord.

Boligeieren sa til NRK at familien hans har bodd i huset på Borkenes siden 1990-tallet. Det pågår omfattende oppussingsarbeid i huset nå, og det var under dette arbeidet de fant levningene av en død person.

Politiet holdt pressekonferanse om funnet på fredag.

- Vi fikk torsdag tips om en død person, og på bakgrunn av de opplysningene rykket vi til stedet for å ivareta den døde personen. Vi fikk bekreftet at det dreide seg om en død person og betegner dødsfallet som mistenkelig, uttalte politisjef Sletten da.