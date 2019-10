Lily Bandehy hedret for sin innsats for frihet og likeverd

Født Fri-prisen 2019 går til Nettavisen-kommentator, forfatter og bestemor Lily Bandehy.

Født Fri prisen 2019 går til Nettavisen-kommentator, forfatter og bestemor Lily Bandehy som kom til Norge som flyktning fra Iran.

Bandehy har vært politisk aktiv siden hun var ti år gammel og ble kastet ut av et klasserom i Iran. I Norge var hun en av grunnleggerne av organisasjonen LIM og Ex-muslims of Norway. Hun er ikke lenger tilknyttet noen organisasjonon, men er aktiv som frilanser og forfatter - blant annet i Nettavisen.

«Født Fri er en ung stiftelse, men kampen for frihet og likestilling er gammel. Vi representerer en ny måte å forene kampen mot æres- og skamkulturen på», står det i en pressemelding fra Født Fri.

Fakta Født Fri ↓ Født Fri ønsker både forrige og neste generasjon med innvandrerbakgrunn velkommen hjem til et felleskap i Norge. Enten du tror på guder eller ikke tror på dem. Enten du går kledd i nasjonaldrakt, turban, hijab eller kippa, eller du velger å la håret fly i vinden, demonstrere naken på 8. mars og kritiserer alle guder, ideologier eller strukturer du mener er menneskefiendtlige. Kampen mot vold og for individets frihet forener oss. Og selvsagt er den antirasistisk.

Vi hedrer våre bestemødre. Første generasjon med innvandrere som kom til Norge med en drøm om et bedre liv. Vi inviterer alle som er flyktninger og hjemløse i kampen mot negativ sosial kontroll hjemme. Det er slutt på å være inaktive vitner til at generasjoner settes opp mot hverandre. Hvor innvandrere som ikke snakker flytende norsk, men som kjemper for de samme frihetsverdier, som følger sin samvittighet, blir utstøtt, isolert og står uten muligheter, eller henvist til forum som setter folkegrupper opp mot hverandre.

Veien hit har vært lang. Det har vært preget av taushet, av usynliggjøring. Vi godtar det ikke lenger. Vi godtar heller ikke at våre egne må velge plattformer hvor verken presseetikk eller vær varsom plakaten blir respektert. Derfor handler vi aktivt for å inkludere også våre mest kontroversielle aktivister.

Bestemødrene

I fjor fikk bestemor Azra Gilani fra Pakistan prisen, i år får bestemor Lily Bandehy fra Iran Født Fri-prisen.

Felles for begge prisvinnerne er at de står skulder ved skulder med neste generasjon og kjemper for deres rettigheter som likestilte borgere i Norge.

«Lily Bandehy får prisen for sine bøker. Bøkene hun skriver er ikke i nærheten av de sterke reaksjoner hun har skapt gjennom sosiale medier og noen av sine kronikker. Bøkene fortjener oppmerksomhet forbi støyen, forfatterskapet til vår første generasjon med innvandrere og historiene de forteller, er en viktig del av moderne norsk litteraturhistorie. Bøkene er nydelige, reflekterende litterære verk som gir stemme til persisk kultur, til identitetsreiser og til menneskerettigheter. Vi anbefaler alle å lese dem», skriver Født Fri som en av grunnene til at prisen tilfalt Bandehy.

Ved sønnens side

Hun får også prisen for å ha stått last og brast ved sin sønns side i hans mange opp- og nedturer som åpen homofil.

- Jeg kritiserer kritikkverdige forhold i religion som menneskesyn, synet på homofile, barneekteskap, bigami, tildekning, steining og straffemetoder som å kutte av hender. Det er den politiske ideologien til islam jeg kritiserer, ikke menneskene. Jeg er ikke imot muslimer. Jeg skriver fra min kjærlighet til mennesker, min kjærlighet til frie mennesker, sier Lily Bandehy.