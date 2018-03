Når Jonas Gahr Støre mener Sylvi Listhaug nører opp under hatet som gjorde at terroren 22. juli fant sted, så trår han over streken, sier Frps Hans Andreas Limi

– Vi må alle gå inn i oss selv, og altfor mange har lett etter det verste i meningsmotstandere, sier Frps parlamentariske leder i Stortinget tirsdag formiddag.

Samtidig kritiserer han Ap-leder Støre for kritikken han har rettet mot Listhaug.

– Når han mener Sylvi nører opp under hatet som gjorde at terroren 22. juli fant sted, så trår han over streken, sier Limi.

