Linda Hofstad Helleland: - Kritikken fra Vedum blir for dum

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum får på pukkelen for å kritisere regjeringen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er kritisk til utvalget som skal se på de økonomiske effektene av koronapandemien, og etterlyser geografisk mangfold.

Utvalget, som ledes av tidligere statssekretær Jon Gunnar Pedersen (H) i Finansdepartementet, skal se på hvordan viruset påvirker norsk økonomi fram mot 2020.

Vedum sier til Nationen at det er viktig at et slikt utvalg kjenner Norge godt og påpeker 12 av de 16 i utvalget har tilhold på det sentrale Østlandet.

– Næringsstrukturen i Finnmark er ikke den samme som i Oslo-området. Det samme med Sogn og Fjordane og Vestfold. Du trenger begge perspektivene. De må kjenne de forskjellige næringene langs kysten, og ikke bare det fagøkonomiske, sier Vedum, og legger til at det er typisk at slike utvalg fylles med økonomer fra Handelshøgskolen og Blindern.

Dyktige medlemmer

Han påpeker at utvalget består av dyktige folk, men at han ønsket mer variasjon.

– Det er ikke at dette ikke er svært kompetente folk, for det er det. Men du trenger ulike perspektiv. Du kan ha finansmegleren, men du må også ha den lokale næringslivslederen, sier Vedum.

Distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) påpeker at utvalget skal hente innspill fra hele landet og kaller kritikken fra Vedum dum.

– Ingen betviler fagligheten og innsikten til utvalget, derfor blir denne kritikken fra Vedum rett og slett for dum, sier Helleland til Nationen.

Tiltak for verdiskaping

På grunnlag av sine analyser og beskrivelser skal utvalget foreslå målrettede tiltak for økt verdiskaping. Analysene skal leveres samlet som en utredning (NOU) med frist første kvartal 2021.

Tidligere har regjeringen oppnevnt et utvalg som skal se på de samfunnsøkonomiske følgene av pandemien. Dette utvalget ble ledet av økonomiprofessor Steinar Holden.

