Line Vold: - Derfor bør ikke lærere bruke munnbind

Mandag er det skolestart, og FHI er klinkende klare på én ting.

Fredag kom regjeringens anbefaling om munnbind - for Oslo og Indre Østfold.

Mindre feilbruk enn først antatt, samt økt smitte i samfunnet, gjør at FHI har snudd, men:

- Det aller viktigste er å holde én-meteren, det reduserer smitte med 80 prosent, mens det å bruke munnbind reduserer smitte med 40 prosent, sier avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet (FHI), Line Vold, til Nettavisen.

- Så det er mye viktigere å holde avstand enn å bruke munnbind, hvis du vil beskytte deg mot munnbind, understreker hun.

Stor endring

Det er «smittetrykket» - altså hvor mye smitte det er i samfunnet - som avgjør hvor sterke virkemidler myndighetene tyr til.

- Vi sa for en stund tilbake at 200.000 nordmenn måtte bruke munnbind i én uke for å forebygge ett tilfelle. Nå er det grove estimatet for Oslo at 30.000 må bruke munnbind i en uke for å unngå at én til blir smittet, forklarer hun.

Fraråder ikke reiser i Norge

- Når det nå er mest smitte i Oslo og Indre Østfold, bør vi som bor her la være å reise andre steder i landet?

- Det har vi ikke gitt råd om per å. Det er slik at både i Oslo og i Indre Østfold er vi nå i ferd med å få kontroll over situasjonen. Mye av økningen relaterer seg jo til pågående utbrudd, og her har det vært jobbet tett og godt i kommunen og det å få satt folk i karantene/isolasjon, sier Vold.

Skolestart på mandag

- Det er skolestart mandag. Bør lærere bruke munnbind?

- Nei, det anbefaler vi ikke.

- Fordi?

- Vi ser ikke noe behov for det i skolen, det er slik at barn i liten grad smitter andre, avslutter Vold.

Nakstad: - Barn med symptomer sprer viruset

Helsedirektør Espen Nakstad viste fredag til en ny rapport fra det europeiske smittevernbyrået (EDVD) da han sa til Dagbladet at barn kan bidra betydelig til smittespredning.

- Rapporten viser til at barn med Covid-19-symptomer sprer virus i samme mengder som voksne og kan smitte andre på samme måte som voksne.

Nakstad utelukker at skoler vil måtte stenge midlertidig under lokale utbrudd.

Slik bruker du munnbind riktig

Ved Vitus Apotek på Majorstua i Oslo demonstrerer Chaima Beurot-Gran hvordan et vanlig munnbind skal brukes.

- Det er viktig å ha på rene hender, så bruk enten såpe eller antibac. Alltid ta i strikken, ta den rundt ørene, juster på den bare én gang, presse ved nesen og helt nede ved haka, og det er det, sier hun til Nettavisen.

