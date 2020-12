Linn Myhrstad og norsk helsepersonell kan bli Årets navn 2020 i Nettavisen

I forsvaret mot covid-19 er det Linn Myhrstad og andre sykepleiere som har formet frontlinjen og satt sin egen helse på spill.

Da koronaviruset rammet flere europeiske land knallhardt i vår, hadde vi her i Norge tid på oss til å forberede smitteverntiltak, bygge opp testkapasitet og stålsette oss for at dette nye, ukjente viruset også skulle kommer her.

Sykehustallene her til lands toppet seg 1. april, med 325 innlagte pasienter med påvist covid-19, et svært lavt antall sammenlignet med resten av Europa.

Allerede en uke senere var antall pasienter nede i 250. Samtidig var det fremdeles over 4.000 italienere som fikk påvist smitte hver eneste dag. Italienske helsemyndigheter ba om bistand.

Det var på denne tiden at Linn Myhrstad og et norsk helseteam dro ned til den hardt rammede Lombardia-regionen, for å delta i frontlinjen mot «den usynlige fienden».

- Sterke inntrykk

Da Nettavisen tok en prat med Myhrstad i april satt hun igjen med mange følelser:

– Det har vært lange dager og sterke inntrykk. Samtidig er vi glade for at vi har kommet hit, slik at vi kan være en avlastning for slitne sykepleiere, skrev sykepleier Linn Myhrstad i en e-post til Nettavisen.

Det norske teamet bestod av 16 sykepleiere og leger, samt tre personer fra Sivilforsvaret.

Til daglig jobber Linn Myhrstad som akuttsykepleier ved Ullevål sykehus.

Myhrstad fortalte at det var sterkt å oppleve konsekvensene av koronaviruset i det hardt rammede landet, der over 23.000 allerede var døde. Søndag 6. desember rundet de 60.000.

Ifølge SSB er det over 107.000 sykepleiere i Norge. I tillegg er det over 235.000 andre personer med helse- og sosialfaglig utdanning som er sysselsatt i helsesektoren.

«Uriaspost»

Svært mange av disse jobber på sykehus, teststasjoner og legevakter rundt omkring i Norge, sammen har de den aller viktigste jobben for å forhindre at nordmenn dør av eller med koronaviruset, mens de selv risikerer å bli smittet.

I starten av pandemiens utbrudd ble sykepleiere verden over satt pris på ved felles applauser på verandaer, dørstokker og i hager. Likevel mente Fagforbundet i juli at den samme yrkesgruppen ikke fortjente noen større lønnsøkninger enn andre. Det til tross for at mange mener sykepleierne kanskje tar den største risikoen av alle, selve uriasposten.

Klipp fra covid-19-avdelingene har gitt et brutalt, men viktig innblikk på hvor nært mange av sykepleierne får sykdommen på kroppen.

Dessuten ble det meldt om ekstraordinær innsats langt utover normale overtidstimer for mange i førstelinjen, da også de ble rammet av karantener og andre begrensninger som følge av korona-restriksjoner landet over.

Seks nominerte til Årets navn 2020

Nettavisen deler ut Årets navn til «den som som har påvirket Norge mest i året som gikk, og som kan komme til å påvirke landet vårt varig». Linn Myhrstad er en av seks nominerte, og Nettavisens lesere inviteres til å si sin mening om hvem de mener bør får utmerkelsen, og får således en stemme inn i juryen som består av Nettavisens redaksjon.

Vinneren får en inngravert vase fra Magnor Glassverk, samt et diplom. Vinneren offentliggjøres med et større intervju mot slutten av året.

Tidligere vinnere av Årets navn i Nettavisen:

2015: Rasmus Hansen: - Det er såpass overraskende at det må få synke litt inn



2016: Julie Andem/Skam: «Den viktigste årsaken til at Nettavisen utnevner serien og kvinnen bak til årets navn er hvilken betydning den har hatt som påvirker av ungdoms selvfølelse»



2017: Erna Solberg: -Jeg merker meg at det finnes skråsikre kommentatorer, men jeg deler ikke den spådommen



2018: Folk kommer bort til Kevin Vågenes på gata og sier ingenting. Men så kommer det tre små ord.



2019: Trygve Slagsvold Vedums lederstil har gjort Senterpartiet til den største politiske vinneren de siste årene

Nettavisen deler dessuten pris til Årets sportsnavn, samt Årets spiller, unge spiller og trener i Eliteserien. Vinnerne offentliggjøres mot slutten av året.

