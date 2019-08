Lippestad advarer: - Det trigger denne typen mennesker

Geir Lippestad mener det er viktig å se på sammenhenger mellom ulike terrorhendelser begått av høyreekstremister.

Philip Manshaus ble mandag ettermiddag framstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. 21-åringen er siktet for terrorhandling og drap på sin 17 år gamle stesøster.

- Dette er dypt tragisk. Jeg ser nå at politiet går ut med siktelse om terror, og at det igjen rammer muslimer, sier Geir Lippestad, som var Anders Behring Breiviks forsvarer, til Nettavisen.

Manshaus skal angivelig ha hyllet en australsk terrorist som begikk en grufull terrorhandling mot muslimer i New Zealand tidligere i år.

Christchurch-terroristen Brenton Tarrant ble samme dag som terrorhendelse i Bærum, hyllet som et forbilde i et innlegg på et internettforum. Innlegget var signert Manshaus. I samme innlegg ble det også oppfordret til rasekrig. Christchurch-terroristen skjøt og drepte 51 mennesker og skadet 49 da han gikk til angrep på to moskeer i New Zealand i mars måned.

Advarer: - Trigger denne typen mennesker

Tarrant skrev i sitt såkalte manifest at han var inspirert av Anders Behring Breivik. Manshaus skal angivelig ha postet et bilde av Breivik på sin Instagram-konto.

Lippestad mener det er viktig at det etterforskes sammenhenger mellom ulike terrorhendelser.

- Det er veldig viktig at man etterforsker sammenhenger mellom andre terrorhendelser, og den generelle polariseringen i samfunnet hvor ordskiftet blir tøffere og tøffere, og hvor det er legalt å lage et fiendebilde av muslimer. Det ser vi fremtredende politikere internasjonalt gjøre, sier Lippestad.

- Det er selvfølgelig ekstremt viktig med ytringsfriheten og en fri og åpen debatt om integrering. Men fiendebilder vet vi gjennom forskning at det trigger denne typen mennesker til å gjøre denne typen handlinger. Det er viktig at alle våre ledere er bevisst det ansvaret, sier han.

Fengslingsmøte i Oslo tingrett for Philip Manshaus som er siktet for terror etter angrepet på Al-Noor Islamic Center moskéen i Bærum.

- Paralleller mellom 22. juli og Manshaus-saken

Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett mandag, argumenterte pressen for at det skulle være åpen rett, altså at pressen skulle få være til stede i rettsmøtet. Politiet hadde begjært om lukket rett. Da tingrettsdommer Sven Olav Solberg leste opp avgjørelsen om å følge politiets begjæring, trakk han frem at det var, som pressen hadde påpekt, paralleller mellom 22. juli-terroren og saken med Manshaus, uten at han gikk i detaljer på dette.

- Høyreekstremismen er på frammarsj. Jeg var bekymret for den etter 2011. Vi ser det i Europa, USA og Norge. Vi ser det på sosiale medier hvor de med ekstreme meninger ikke lenger må lete etter likesinnede. Det er bare et tastetrykk unna, og så får de bekreftet sine holdninger fra likesinnede. Det er utrolig trist. Det er med på å ødelegge det tillitssamfunnet vi lever i, sier Lippestad.

- Men det som er flott opp alt dette tragiske, er reaksjonen til moskeen – at de umiddelbart snakket om forsoning, og inviterte nabolaget inn, og nabolaget møtte opp, sier Lippestad.

- Det er så viktig at moskeen ikke reagerer med knyttneve, men med å invitere på kaffe, legger han til.

- Meningsløst ikke å si noe

Den terrorsiktede 21-åringen ga sitt samtykke til fotografering før retten ble satt mandag ettermiddag. Bildene fra retten viser en betydelig forslått Manshaus. Skadene ble påført da den terrorsiktede ble overmannet i Al-Noor Islamic Center-moskeen.

Terrorekspert Tore Bjørgo ønsker ikke å spekulere på hvorfor den forslåtte Manshaus ønsket å la seg avbilde av media i retten, eller hva som er motivet bak selve terrorhandlingen.

- Dette er bare spekulasjoner, så det vet jeg ikke. Det er spørsmål om han vil benytte anledningen til å forklare seg om motivet. Hvis han mener at det er politisk handling, vil det være meningsløst ikke å si noe. Om han vil vente til hovedforhandlingene med å gjøre dette, vet jeg ikke, sier professor Tore Bjørgo, som er leder for Senter for ekstremismeforskning ved Universitetet i Oslo, til Nettavisen.

Manshaus nekter straffskyld og har så langt nektet å forklare seg overfor politiet.