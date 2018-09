Lisa Tønne: - Derfor tilgav jeg utroskapen

- Alle tar idiotiske valg, alle kan gå seg vill, sier Lisa Tønne om mannens utroskap.

Rett før påske i fjor, fikk Tønne sjokkbeskjeden: Ektemannen Kyrre Holm Tønne Johannessen hadde vært utro.

- Det er voldsomt å vise barna, og meg selv, at det går an å komme tilbake og rette opp i ting. Vi mennesker er både stygge og snille. Alle tar idiotiske valg, alle kan gå seg vill. Det handler bare om hvordan du velger å stå i det etterpå. Om du velger å eie feilene du har gjort, slik Kyrre gjorde, sier Tønne til VG lørdag.

Komikeren fortalte om utroskapen i podkasten «Tusvik og Tønne», som har 90.000 unike lyttere per uke. Resultatet ble at det kokte over i sosiale medier. Det førte også til mange presseetiske diskusjoner.

Ekteparet flyttet fra hverandre - og sammen igjen.

I VG-intervjuet forteller Tønne om følelsen av svik, det å føle seg dum, alle blikkene og at hun ikke ville skamme seg etter at mannen hadde bedratt henne.

- Han har ikke klandret meg én gang

- Det er voldsomt å snakke om utroskap offentlig. Det er vel knappest noen som har gjort det her til lands. Kyrre kunne ha snudd flasketuten. Han kunne ha sagt «Vel, jeg har driti meg ut, men nå har du dratt den for langt, Lisa». Men det gjorde han ikke, ikke én gang har han klandret meg for at jeg gjorde utroskapen offentlig, i stedet har han stått i det.

Hun mener det er avgjørende at ektemannen aldri forsøkt å unnskylde eller undergrave og at det har vært rom for alle hennes følelser etterpå: Sjokk, avmakt, sinne, sorg - og at slik må det være livet ut.

Nettavisen har vært i kontakt med Kyrre Holm Tønne Johannessen for en kommentar til saken.

