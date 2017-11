Lisa Tønne langet ut mot TV 2-redaktør Jansen Hagen: - Du burde gått fra din jobb

Komiker Lisa Tønne sa rett ut hva hun mente da hun møtte Vegard Jansen Hagen til debatt om #metoo-kampanjen i «Underhuset» på TV 2 fredag.

Selv om redaktør for TV 2-sporten Vegard Jansen Hagen la seg rimelig langflat etter de siste dagers offentliggjøring av flere hendelser med seksuell trakassering i hans redaksjon de siste årene, var ikke komiker Lisa Tønne nådig.

- Jeg er ganske streng på akkurat det. Jeg mener jo at du burde gått fra din jobb når noe sånt skjer, sier Tønne med blikket rettet mot Jansen Hagen, da de møttes i studioet til aktualitetsprogrammet «Underhuset» på TV 2 fredag kveld.

Programleder Linn Wiik var rask med å følge opp:

- Har du vurdert det?

- Ja, jeg tror ingen går igjennom noe sånt uten å reflektere over din egen egnethet som leder, svarer Jansen Hagen.

- Svakt lederskap



Han har imidlertid fått full støtte av TV 2-ledelsen som torsdag bekreftet at Jansen Hagen fortsetter som sportsredaktør etter avsløringene.

Sportsredaktør i TV 2, Vegard Jansen Hagen.

Etter at radio- og tv-profil Aleksander Schau gikk ut på Twitter med en lang rekke eksempler på trakassering av kvinner i mediebransjen, har TV 2 bekreftet at de kjenner seg igjen i fem av hendelsene Schau postet. Fire av dem endte med oppsigelse og en med en kraftig advarsel.

Men så ble det kjent at den ene personen som mistet jobben etter grov seksuell trakassering, ikke ble sagt opp før over ett år etter at den kvinnelige ansatte i TV 2-sporten varslet om hendelsen.

- Da en ung kvinnelig reporter kom til deg og fortalte at hun var blitt utsatt for trakassering av en sportsprofil, hva gjorde du da, spurte programleder Wiik.

- Åpenbart ikke nok, svarer Jansen Hagen og fortsetter:

- Jeg ga en advarsel til vedkommende. Det var for lite, for svakt og jeg kan ikke skylde på noen andre. Jeg skulle gått tydelig inn og fått full informasjon i saken og kastet vedkommende på hodet ut. Det skjedde først en god stund etterpå og det er svakt lederskap, sier TV 2-redaktøren.

Han erkjenner at det ikke var nok å bare gi en advarsel.

- Jeg forsøkte å løse det via dialog og snakke med dem, og jeg manglet nok både en bevissthet og en kompetanse rundt det, og det apparatet som vi i dag har på plass for å håndtere den type saker. Men med en gang jeg sier det, høres det ut som unnskyldninger, og jeg er tydelig på at jeg visste nok til å gjøre noe, og gjorde det ikke, sier Jansen Hagen.

- Der gjorde jeg en feil, og det er jeg veldig, veldig innstilt på å gjøre rett i fortsettelsen, understreker han.

- Kan ikke ordne opp med en samtale



Lisa Tønne er ikke imponert, men glad for at debatten kommer fram i offentligheten. Hun mener sportsprofilen skulle vært kalt inn på teppet umiddelbart og fått sparken.

STERKE MENINGER: Komiker Lisa Tønne.

- Jeg vet hva dette dreier seg om, og hva som var situasjonen, og jeg kan ikke forstå at det er vanskelig å skjønne at han ikke lenger skulle vært i den jobben etterpå. Idet han har gjort noe med ett menneske har han sannsynligvis tråkket over grensene før eller vil gjøre det senere, og i hvert fall om det blir sendt et signal om at «nå bare snakker vi litt om det» og så er det tommel opp og god stemning, sier Tønne.

Komikeren mener dette er saker som ikke lar seg løse med bare en samtale. Jansen Hagen medgir at det ikke var bra nok, og peker dessuten på et annet aspekt i slike saker.

- Det svakeste er at jeg ikke klargjorde premisset. Som er at om du som ansatt kommer til meg som leder med noe som jeg bør gå videre med, så kommer jeg til å gå videre med det, sier han og fortsetter:

- I stedet så luller en seg inn i en situasjon der en tenker at «nå snakker vi sammen», og så kommer det en del ganske ydmyke inn i samtalen og sier at «jeg vil ikke at du skal gå videre», «dette er bare mellom oss» og » jeg vil ikke at dette skal få konsekvenser for noen», men for en leder er det en altfor behagelig utvei. Det er en for enkel måte å ta det på. En må klargjøre at det du sier nå kommer jeg til å gå videre med, og så må man ta resolutt aksjon, sier Jansen Hagen.

Tønne er også opptatt av hvordan offeret eller varsleren møtes. At ledere må støtte vedkommende og ikke latterliggjøre eller forsøke å snakke det mindre.

- Det er sjefens oppgave å si at jeg står hundre prosent bak deg i dette. Dette er helt feil og det var riktig av deg å si ifra, sier Tønne.

- Hvor genuint er det?



Digital leder for #hunspanderer-kampanjen, Isabelle Ringnes, var også i studio i fredagens «Underhuset». Hun påpeker at seksuell trakassering av kvinner - og menn - ikke er noe nytt, og at det er avgjørende med kampanjer som #metoo for at saken skal få nødvendig oppmerksomhet og skape bedring.

- Jeg har et spørsmål, sier hun til Jansen Hagen:

- Det er opplagt at du er lei deg og legger deg flat, men ville du gjort de samme refleksjonene og vært like tydelig på det gale du har gjort om det ikke hadde vært for #metoo-kampanjen? Hvor genuint er det?

- Det er et godt spørsmål, og det er ingen tvil om at det er en push til å ta oppgjøre offentlig. Men jeg skal være veldig tydelig på at dette er et arbeid som har pågått i TV 2 og i TV 2-sporten over lang tid, og det har blitt veldig mye bedre, både den interne sjargongen og de åpenbare sakene som vi her snakker om, sier sportsredaktøren.

Tore Holte Follestad, daglig leder for Sex og samfunn, var også gjest i samme program.

