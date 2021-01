Lisbeth (54) og sønnen Marius (29) er savnet etter skredkatastrofen: – Ubeskrivelig vanskelig og smertefull situasjon

Familien har publisert en erklæring.

(Romerikes Blad/Nettavisen) Marius Brustad (29) var hjemme hos sin mor Lisbeth Neraas (54) på romjulsbesøk da leirskredet gikk i Gjerdrum. Begge har vært savnet siden.

Familiene til de savnede har kommet med en felles erklæring:

«Det er en ubeskrivelig vanskelig og smertefull situasjon for familie og venner det vi opplever nå i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum. Sønn og bror som sammen med sin mor på en uvirkelig måte er blitt ofre for en hendelse som er utenkelig for oss alle. Vi savner en svært elsket, kjærlig og omsorgsfull mamma, søster og datter, samt en energisk, omtenksom og høyt elsket bror. Vi står støtt sammen og er godt ivaretatt av nære venner. En stor takk til alle som har sendt støttende meldinger og varme tanker med stor empati.

Å bli utsatt for dette i sitt eget hjem inne på et byggefelt skal ikke være mulig. Vi håper og ber om at et mirakel eller to skal skje selv om vi også er realistiske. Samtidig vil vi vil takke letemannskapene, kriseteam, politiet/nødetatene og resten av beredskapen for deres innsats, og håper de fortsetter til de savnede blir funnet. Samtidig ønsker vi å sende varme tanker til andre pårørende»,heter det i erklæringen.»

Familien ber om ro

De siste dagene har letemannskapene jobbet natt og dag for å finne de ti personene som har vært savnet etter det katastrofale leirskredet. Fredag ettermiddag ble det kjent at én person ble funnet omkommet i skredsonen.

– Vi lever fortsatt i håpet om å finne overlevende fra raset, fastslår innsatsleder helse, Bjørn Nuland.

Familiene som savner Marius Brustad og Lisbeth Neraas ber om ro.

– Vi ber om at familien får fred i denne tiden, sier talsperson Håkon Stavrum til Romerikes Blad og Nettavisen.

Dette vet vi om leirskredet i Gjerdrum Øst politidistrikt mottok melding om skredet like før klokken 03.59 natt til onsdag 30. desember

Ti personer er meldt skadd, med varierende skadeomfang. Et av tilfellene karakteriseres som alvorlig

Ti personer er torsdag morgen fortsatt ikke gjort rede for etter skredet

Søket pågikk natt til torsdag ved bruk av drone og helikopter. Det har også vært satt ut lytte- og observasjonsposter. Hund, hundefører og redningsmann fra Sea King har vært inne i rasområdet

Politiet opplyser torsdag at cirka 1000 personer er berørt av evakuering

Blant de ti savnede er det kvinner, menn og også barn

Torsdag ettermiddag ble det innledet søk nede i bygg i rasområdet. USAR-mannskaper fra brannvesenet og en hundeekvipasjer fra politiet ble firt ned med helikoptre.

