Liseberg lager helårsåpent badeland og opplevelseshotell

Fornøyelsesparken lover dusinvis av vannsklier og plass til nesten 3000 badeglade gjester.

Et helt nytt temahotell og badeland er planlagt å stå ferdig i fornøyelsesparken Liseberg i Gøteborg mellom 2021 og 2023. Arbeidet startes opp i disse dager, og er et samarbeid mellom fornøyelsesparken og bygg- og eiendomsutviklingsselskapet NCC.

- Liseberg er et av Nordens mest populære reisemål og vi jobber kontinuerlig med å utvikle fornøyelsesparken for å gjøre den attraktiv for våre drøyt tre millioner årlige besøkende. Nå storsatser vi på en ny helårsåpen vannpark og et opplevelseshotell i direkte forbindelse til parken, skriver Thomas Sjöstrand, leder for utvikling ved Liseberg, i en pressemelding.

Samarbeidet skal resultere i et 30 000 kvadratmeter stort opplevelseshotell, samt ny parkering både inne og ute. Når dette er på plass starter utbyggingen av 18 000 kvadratmeter med badeland med plass til 2800 gjester.

I sommer åpner også den nye berg- og dalbanen Valkyrien i Liseberg, med en fallhøyde på 50 meter og maks hastighet på 150 kilometer i timen. Se dataanimert video av opplevelsen her:

