Listetopp ut mot sine egne: - De opptrer som et piratparti

FNBs sjef i Bergen mener Oslo-fløyen driver sabotasje.

Leder for «Folkeaksjonen nei til mer bompenger» i Bergen, Trym H. Aafløy, er gjesteredaktør i Nettavisen onsdag.

Han har fått med seg opprøret i partiet i Oslo, som Nettavisen omtalte tirsdag kveld.

- I Oslo later det til å være to lokallag akkurat nå, hvordan ser du på konflikten?

- Jeg opplever at den fløyen dere omtalte tirsdag opptrer som et piratparti. De bruker vedtektene til å slå sin egen leder i hodet med. Sånn kan man ikke gjøre hvis man ønsker å løse problemer internt, sier han fortørnet.

- Fullstendig hull i hodet

- Man kan heller ikke løpe til media for å illuminere en intern konflikt. Det er fullstendig hull i hodet, fortsetter Aafløy.

Han reagerer sterkt på timingen:

- Normalt vil en slik sak kunne skade partiets valgoppslutning, og hvis Jan Eriksen hadde vært genuint glad i dette partiet, så ville han i alle fall holde tett til valget var ferdig.

- Dette er ren sabotasje

- Jeg mistenker Eriksen for å være en agitator som er ute etter å ødelegge for Oslo-partiet i valgkampen. Så sterkt vil jeg si det. Det er ingen som er glad i partiet sitt som prøver å ødelegge det fra innsiden på denne måten, tre uker før valget. Det hører ingensteds hjemme. Det er ren sabotasje.

- Oslo-fløyens argument er at det ikke fins tilstrekkelige vedtekter å forholde seg til i FNB. Derfor blir hovedregelen at du blir medlem der du betaler kontingent. Hvordan ser du på det?

- Det finnes vedtekter, det er nødvendig for å registrere et parti, sier Aafløy.

- Hvor er vedtektene?

- De er sendt inn sammen med stiftelsesdokumentene til Brønnøysund. Du får ikke registrere et parti uten godkjente vedtekter, sier han - og tilføyer at:



- Oslo-partiet er registrert som en organisasjon i Enhetsregisteret, men ikke i Partiregisteret. Der er reglene strengere. Vi i FNB regner denne Oslo-fløyen som et eget parti, som ikke har noe med FNB sentralt å gjøre, sier Aafløy.

- Hva står det i vedtektene deres, Aafløy?

- Jeg går ikke rundt og husker det, men skal se om jeg kan finne dem, sier han og leter uten å finne dem.

- Har partiet hatt landsmøte?

- Nei, men vi har hatt et stiftelsesmøte.

- Så det er ikke noe landsstyre i FNB?

- Nei, det er nok det samme styre som styrer i Stavanger.

- Nei, jeg vil ikke bli partileder

- Hvem har bestemt det?

- Stiftelsesmøtet, svarer han.

- Er det satt noen dato for landsmøtet?

- Nei, det kommer vi tilbake til etter valget, svarer Aafløy.

- På landsmøte velges jo også partileder. Er du en kandidat?

- Nei!

- Fordi ...?

- Jeg vil ikke. Jeg skal drive politikk i Bergen, det er derfor jeg har gått inn i dette, svarer Aafløy bestemt.

Jan Eriksen er styreleder i FNB Oslo. Foto: Privat

Eriksen slår tilbake: - Veldig ufint

Styreleder Jan Eriksen i FNB Oslo blir forelagt påstandene, og sier til Nettavisen at dette var sterk kost.

- Vi forholder oss til de vedtektene som gjelder, og der står det ikke noe om hvordan innmeldingen skal skje. Det er dette vi etterlyser, sier Eriksen.

- Dere i FNB Oslo blir kalt «piratparti» og du «sabotør» av Aafløy - hvordan ser du på det?

- Det synes jeg er veldig ufint og det tar jeg sterk avstand fra. FNB i Oslo er et lokallag helt på linje med de andre lokallagene.

- Aafløy påpeker at denne konflikten burde vært løst internt?

- Vi har helde tiden vært åpen for å løse dette internt, men er ikke møtt med en positiv tone i forhold til det fra Frode Myrhol, svarer Eriksen.

Sentralstyret og lokallaget forsøkte å mekle fra 1. til 11. august - uten hell.

- Er det noe mer du vil legge til, Eriksen?

- I politikk er det ikke slik at man kan gjøre som man vil fordi man er nummer én på listen. Jeg registrerer at Frode Myrhol ser på seg selv som en politisk leder som tror han kan blande seg inn i andre lokallag. Det er veldig uheldig.