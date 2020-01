Men Sylvi Listhaug avviser at de skal oppføre seg som bøller i Stortinget.

Nøyaktig én uke etter at Frp marsjerte ut av Solberg-regjeringen, samler partitoppene i Frps sentralstyre seg mandag til strategiseminar på Gardermoen for å meisle ut veien videre som et rent opposisjonsparti.

– Målet er å gjøre Frp størst mulig før neste valg og bygge opp partiorganisasjon, sier nestleder Sylvi Listhaug på NRKs Politisk Kvarter mandag.

Hun lot seg ikke friste til å angi noen prosentandel for hvor stort partiet bør bli.

- Vi ønsker å ha venner

Partiledelsen har gjort det klart at det fra nå av er eget partiprogram som gjelder, og ikke Granavolden-plattformen som de inngikk med Høyre, Venstre og KrF for kun ett år siden. Statsminister Erna Solberg sier på sin side at regjeringen vil fortsette å styre på Granavolden og håper på et fortsatt samarbeid med Frp på utsiden.

– Vi ønsker å ha venner og et konstruktivt samarbeid, men ingen skal la seg overraske av at Frp vil ha mest mulig gjennomslag for vår politikk, nå som vi er et rent opposisjonsparti, sier Listhaug.

- Skal ikke være bøller

Listhaug sier Frp fremover skal være et kompromissløst opposisjonsparti.

– Jeg har sagt at jeg er opptatt av å holde Støre ute fra regjeringskontorene, og det står ved lag. men vi kommer ikke til å akseptere hva som helst fra denne regjeringen, legger hun til.

Listhaug sier Frp særlig vil være kompromissløse mot det hun kaller symbolikk knyttet til oljenæringen og klimautslipp og alt som lukter av angrep på landets bilister.

– Vi har ingen planer om å opptre som noen bølle i Stortinget, men vi kommer til å være tydelig og gjenkjennelige, sier hun.

Ropstad: – Raskere fram på klima

Også KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad deltok i debatten på Politisk kvarter. Han er forsiktig optimist med tanke på hva partiet kan få til fremover.

– KrF, Venstre og Høyre kommer nok raskere fremover til gode løsninger på klima, men vi er avhengig av støtte i Stortinget, sier han.

Ropstad sier det er naturlig å søke støtte hos Frp, men at det også kan være fra Ap, Sp og de andre partiene i opposisjon.

– Bilistene kommer vi til å passe på videre også. Bilen er helt nødvendig gode i Norge, og det er for mye bilfiendtlig politikk i Norge. Så bilistene må dere ligge unna, sier Listhaug i debatten.

NYE KOSTER: KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har fått gamlesjefen Knut Arild Hareide med seg i regjeringen, og står fast ved at de skal styre etter Granavolden-plattformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- Bare råd til dieselbil

KrF-lederen fastholder at de skal styre etter Granavolden-plattformen.

– Jeg er enig i at her er det viktig å utvikle teknologien fremover, vi skal ikke drive med symbolpolitikk, avviser Ropstad.

Listhaug påpeker også at det er mange i Norge som ikke har råd til å kjøpe elbil.

– De har bare råd til en gammel dieselbil, sier hun, og fortsetter å hamre løs på MDG - selv om hun er i debatt med KrF.

Når det gjelder iskanten, tror ikke Ropstad at han klarer å overbevise Frp.

– Jeg tror Listhaug kan bli vond å vende i Stortinget, men det må vi prøve på. Hvis ikke må vi søke støtte hos de andre for å ta vare på våre sårbare områder og klimaet, sier han.

