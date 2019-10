Listhaug ber om at ruskampanjen endres: - Den gir et feilaktig inntrykk

Statsråden møter foreningen bak kampanjen nå.

STORTINGET (Nettavisen): Opp og ned rulletrappen på Stortingets T-banestasjon kan du se fem ulike plakater fra Rusopplysningen.no:

«Thomas døde ikke da han prøvde GHB. Han unngikk alkohol hele kvelden og doserte riktig.»

«Anette døde ikke da hun prøvde LSD. Hun hadde fått stoffet testet og visste hva hun tok.»

«Ida døde ikke da hun prøvde MDMA. Hun tok bare en halv dose og så an virkningen.»

«Kristine døde ikke da hun ble alkoholforgiftet. Vennene gjenkjente symptomene og ringte 113.»

«Mats døde ikke da han tok en heroinoverdose. Han var ikke alene, og vennene hadde motgift.»



Listhaug: - Feilaktig inntrykk

Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) står bak kampanjen.

- Jeg mener det er all grunn til å ta reaksjonene på alvor, og jeg synes også at kampanjen gir et feilaktig inntrykk av at rusmidler ikke er farlig å bruke, sier ansvarlig statsråd, Sylvi Listhaug (Frp), onsdag.

Det er én av plakatene som møter reisende til og fra Stortingets T-banestasjon. Foto: Heidi Schei Lilleås

Ap på ballen

For en uke siden spurte Aps helsepolitiker Tellef Inge Mørland helseministeren om kampanjen er i tråd med Helsedirektoratets tilskuddsordning.

«... og mener han at ungdom og andre bør lytte til denne typen oppfordringer om såkalt trygg bruk av illegale rusmidler, eller ser han at slike råd er uheldige og kan gi ungdom en falsk trygghet, og samtidig bidra til å bagatellisere risikoen ved bruk av narkotiske rusmidler som GHB og MDMA,» spurte Mørland.



Mørland viste til at FTR gjennom Helsedirektoratets tilskuddsordning «Frivillig rusmiddelforebyggende og spilleavhengighetsforebyggende innsats» har fått 700.000 kroner prosjektet «Videreføring og utvidelse av Rusopplysningen.no.»

Tellef Inge Mørland (Ap) stilte helsemyndighetene til veggs. Nå har han fått svar. Foto: Privat

Listhaug: - Pårørende føler seg tråkket på

Onsdag svarer eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) som har ansvar for Tilskuddsordningene for frivillig rusmiddelforebyggende innsats:

- Innledningsvis vil jeg understreke at Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) sin plakatkampanje ikke er støttet av Helsedirektoratet. FTR har imidlertid fått driftsstøtte og tilskudd til tre ulike prosjekter, herunder til videreutvikling av nettstedet rusopplysningen.no.

Hun er klar over at mange reagerer på kampanjen:

- Jeg har forståelse for at mange reagerer på kampanjen og at pårørende sier at de føler seg tråkket på. Jeg mener det er all grunn til å ta reaksjonene på alvor, og jeg synes også at kampanjen gir et feilaktig inntrykk av at rusmidler ikke er farlig å bruke.

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) har forståelse for at mange reagerer. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Ber om at kampanjen endres

Nå ber Listhaug om at kampanjen endres:

- FTR har også registrert reaksjonene på kampanjen, og har tatt kontakt med meg med et ønske om dialog om situasjonen. Jeg er glad for dette initiativet, og håper at det betyr at FTR tar reaksjonene på alvor, sier Listhaug.

- I møte med foreningen i dag kommer jeg til å formidle at jeg håper de lytter til reaksjonene, og jeg vil oppfordre dem til å endre kampanjen.

Ina Roll Spinnangr er styreleder og talsperson i «Foreningen tryggere ruspolitikk» . Foto: (Foreningen Tryggere Ruspolitikk)





Nettavisen har spurt Foreningen tryggere ruspolitikk (FTR) om de vil endre kampanjen.

- Jeg skal møte Listhaug nå, svarer styreleder og talsperson Ina Roll Spinnangr i «Foreningen tryggere ruspolitikk» Nettavisen like før klokken 12.30.

