- Listhaug er kanskje den mest kontroversielle politikeren vi har

- Hun er en rød klut for mange, sier valgforsker om Sylvi Listaug, som nå kan bli Frps neste partileder.

Torsdag ettermiddag slapp Siv Jensen den overraskende nyheten om at hun går av som Frp-leder i mai, og samtidig gjør hun noe så uvanlig som å peke på sin etterfølger. Hun råder partiet til å velge Sylvi Listhaug som ny partileder.

En omstridt politiker som de fleste har en mening om.

- Internt i Fremskrittspartiet har Listhaug en veldig sterk oppslutning, og er veldig populær. Hun er også populær ute blant velgere, men hun er også en kontroversiell politiker som enten er veldig godt likt - eller mislikt, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

- Hun er en rød klut

Bergh tror Listhaug, dersom Jensens ønske blir oppfylt og hun blir valgt som ny leder på Frps landsmøte, vil være kontroversiell i andre partier.

- Hun kan selvsagt skape debatter og konflikt, men det vil være en fordel for Fremskrittspartiet at de har politikere som skaper oppmerksomhet, sier han.

- Det har allerede kommet reaksjoner i sosiale medier, og noen skriver at de får en skikkelig klump i magen om Listhaug blir leder. Det er jo sterke ord?

- Det er mange som blir opprørt over Sylvi Listhaug og hennes ulike utspill opp gjennom som har vært kontroversielle. Hun er en slags rød klut for mange, sier Bergh, og samtidig påpeker:

- Men sett fra Fremskrittspartiets ståsted kan det være en fordel, at de har en politiker som skaper konflikt og debatt, og dermed gir mye oppmerksomhet til Frp.

Det er samfunnsdebattant Sumaya Jirde som skriver på Twitter at hun frykter Listhaug som Frp-leder: - Jeg har en skikkelig ekkel klump i magen nå.

- Er mer kontroversiell

Valgforskeren sier Frp vil få en annerledes leder om Listhaug blir valgt.

- Hun er annerledes enn Siv Jensen, og er en mer kontroversiell person. Jensen har blitt mindre kontroversiell gjennom sin karriere etter tiden som finansminister, mens Listhaug kanskje er den mest kontroversielle av de sentrale politikerne i norsk politikk i dag, sier Bergh.

- Så Listhaug vil bli synlig?

- Hun kommer til å bli synlig, og vet hvordan hun kan skape oppmerksomhet og debatt, som er det Fremskrittspartiet vil trenge fremover, sier han.

Som kjent måtte Listhaug gå av som justisminister i Erna Solbergs regjering for tre år siden, etter et omstridt Facebook-innlegg om Arbeiderpartiet og 22. juli.

- Lenger fra Erna Solberg

Bergh tror Listhaug som leder ikke vil få et like nært forhold til Solberg som Jensen.

- Hun måtte tross alt gå fra den regjeringen som Erna Solberg ledet, så at det blir en større avstand til Høyre, og at de to politikerne står litt lenger fra hverandre, høres sannsynlig ut, sier han, og legger til:

- Men nå skal ikke de to samarbeide i regjering, og så får vi se hva som skjer etter stortingsvalget. Det kan jo hende at det blir en genuin opposisjonsrolle for Frp framover.

For det som er sikkert, er at Jensens avgang kommer samtidig som Frp sliter på meningsmålingene. Tirsdag fikk partiet rekordlave 7,5 prosent på Nettavisens februarmåling fra Sentio.

- Listhaug vil jo få en stor jobb med å ta partiet opp igjen?

- Absolutt, og det kan hende at de vil vinne litt på oppmerksomheten nå i forbindelse med lederskiftet. Men det i seg selv vil jo ikke være nok til å gjøre det bra ved stortingsvalget, sier Bergh.

- Det er litt overraskende

Selv sa Jensen på pressekonferansen torsdag ettermiddag at hun hadde vurdert å utsette avgangen sin på grunn av de dårlige målingene, men avviste at det er derfor hun går av.

- Egentlig våknet kampviljen igjen med dagens dårlige målinger. Det er overhodet ikke årsaken til min beslutning, sa Jensen, og la til:

- Det er på tide at andre, som er villig til å jobbe natt og dag, året rundt for partiet, overtar stafettpinnen.

Bergh synes det likevel er overraskende at kunngjøringen kommer nå.

- Det kommer jo litt overraskende på siden det er et valgår. Da hadde man kanskje trodd at hun ville sitte til over valget. Men samtidig har Siv Jensen sittet lenge som partileder, og har oppnådd det som kanskje var hennes mål, som var å få partiet inn i regjering. En regjering som også ble gjenvalgt, og som var en stor seier for Fremskrittspartiet, sier han.

