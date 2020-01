Listhaug fikk én måned som oljeminister: - Regjeringen er dønn upopulær

- Det er vemodig, innrømmer den ferske oljeministeren, og kommer med krass kritikk av regjeringen.

KARL JOHAN (Nettavisen): I én måned fikk Frps 1. nestleder, Sylvi Listhaug, være landets olje- og energiminister.

For mandag avslørte Frp-leder Siv Jensen at Fremskrittspartiet går ut av regjeringen fordi begeret er fullt, etter at regjeringen hentet hjem en IS-siktet kvinne og hennes barn. Det betyr også exit for den ferske oljeministeren og seks andre statsråder.

- Listhaug, du er fersk olje- og energiminister, er dette en vemodig dag?

- Ja, jeg likte veldig godt å få jobbe med olje- og energipolitikk, men nå får jeg lov til det fra Stortinget, sier Listhaug til Nettavisen - rett etter at Frp-leder Siv Jensen slapp nyheten om at Frp forlater Solberg-regjeringen.

EXIT: Regjeringens exit betyr også slutten for Sylvi Listhaug som olje- og energiminister. Selv synes hun det er vemodig, men sier hun også gleder seg til å komme tilbake til Stortinget. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Regjeringen er dønn upopulær

Listhaug, som nå skal tilbake til Stortinget, sier hun kommer til å kjempe for å sikre oljenæringen gode rammevilkår også framover.

- Er det en fallitterklæring at Frp nå forlater regjeringen?

- Absolutt ikke, det er en helt nødvendig konsekvens av at regjeringen er blitt gråere og kjedeligere, en regjering som rett og slett er dønn upopulær, tordner hun.

Listhaug mener Fremskrittspartiet nå ikke hadde noen andre valg:

- Når vi ikke får de gjennomslag vi trenger, er vi nødt til å ta konsekvensen av det. Dette var den saken som fikk begeret til å flyte over, men det har vært stor frustrasjon over lang tid over manglende klare gjennomslag i regjeringen, sier hun.

GÅR UT: Saken om IS-kvinnen som er hentet til Norge var utslagsgivende, sa Frp-leder Siv Jensen da hun kunngjorde at partiet går ut av Solberg-regjeringen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

- Jeg gleder meg

På Facebook skriver den omdiksuterte Frp-nestlederen at hun også gleder seg til å komme tilbake til Stortinget.

«FrP kan ikke sitte i en regjering som ikke gir oss tydelige gjennomslag og påfører oss alvorlige tap. Nå skal jeg tilbake på Stortinget og jobbe for et tydeligere FrP! Gleder meg!», skriver Listhaug.

Til Nettavisen påpeker hun at de skal opptre «ryddig» på Stortinget.

- Men vi skal i opposisjon, og vi skal legge til grunn partiprogrammet vårt. Og er det noe vi har lang erfaring med så er det å sitte i opposisjon. Så vi kommer til å være opptatt av å få gjennomslag for våre saker, sier Listhaug.

- Kommer dere til å støtte Arbeiderpartiet i noen av sakene?

- Ja, vi må se hvordan vi skal søke samarbeid på Stortinget for å få gjennomslag for flest mulig Fremskrittsparti-saker, sier hun.

Søviknes: - Noen ting er viktigere

Også Listhaugs regjeringskollega Terje Søviknes, som gjorde comeback som statsråd samtidig som Listhaug ble oljeminister før jul i fjor, fikk en kort statsrådsperiode.

- Det er noen ting som er viktigere enn min statsrådspost, selv om jeg hadde veldig mye på hjertet i forhold til å jobbe med eldreomsorg og folkehelsespørsmål, sier Søviknes til Nettavisen om ukene som eldre- og folkehelseminister.

- Vi har gjort en helhetsvurdering og har konkludert med at både med bakgrunn i denne enkeltsaken knyttet til IS-kvinnen, og at regjeringen har utviklet seg i en retning som vi har påpekt flere ganger at vi burde unngå. Vi blir litt for grå og kompromissfokusert, så måtte vi ta en beslutning - og vi har da valgt å gå ut, sier han.

- Er det vemodig også?

- Ja, klart det er vemodig, for dette er et viktig veiskille. Vi har tross alt sittet seks år og vel så det i regjering, og har fått gjennomslag for mye, sier Søviknes.

- Har du rukket å tenke på hva du skal gjøre videre?

- Nå er det sånn at jeg knapt nok har fått tid til å søke permisjon fra viktige lokalpolitiske verv i Bjørnafjorden kommune og i Vestland fylkeskommune, så jeg går nok tilbake til de jobbene - og så får jeg se hva jeg skal gjøre i tillegg til det, sier han.

VEMODIG: Terje Søviknes fikk også kun én måned som statsråd etter at han gjorde comeback i regjeringen rett før jul i fjor. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Søviknes har vært ordfører i Os kommune i en årrekke, som nå er en del av Bjørnafjorden kommune. I høstens valg tapte han imidlertid ordførerkampen.

Jensen: - Jeg tar Frp ut

Da Frp-leder Siv Jensen avslørte at Frp går ut av regjeringen på en pressekonferanse mandag ettermiddag, fortalte hun at begeret nå «har rent over».

- Vi har hele tiden vært villige til å hente hjem uskyldige barn, men vi kompromisser ikke med folk som aktivt har sluttet seg til terrororganisasjoner. Det fikk begeret til å renne over, sa Jensen på en pressekonferansen.

- Jeg tok Frp inn i regjeringen, og nå tar jeg Frp ut, sa hun videre og begrunnet det med at partiet ikke har fått gjennomført nok av Frps politikk til at det er verdt å bli påført flere tap-

FERDIG: Frp-leder Siv Jensen går straks av som Norges finansminister etter over seks år i statsrådstolen. Foto: Jørgen Berge (Nettavisen)

Jensen mente statsminister Erna Solberg (H) fortsatt er den riktige til å styre landet.

- Gradvis ble begeistringen mer og mer borte. Over tid har politikken blitt preget av for mange grå kompromiss, sa hun, som nå altså er ferdig som landets finansminister.

Frps statsråder vil bli sittende i regjeringen til statsminister Erna Solberg (H) finner nye statsråder, og det er uvisst hvor fort det vil skje.