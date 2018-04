Listhaug-maleriet skal være solgt

Det omstridte gatekunstverket av en korsfestet Sylvi Listhaug skal nå være solgt til en privat oppkjøper for minst 260.000 kroner, ifølge TV 2s kilder.

Det er studentene i Bergen, som snek seg ut på natta og tok ned det omstridte bildet av Sylvi Listhaug for å restaurere det, som skal ha fått budet. De ønsker imidlertid ikke å kommentere saken lenger, melder TV 2.

Den endelige prisen er ikke kjent, men studentene som tok kunstverket inn og renset det for spraymaling, sa lørdag at det høyeste budet lå på 260.000 kroner.

Salgssummen er imidlertid ikke kjent.

Det var gatekunstneren AFK som sto bak bildet som ble malt på et lerret som ble limt fast på en murvegg på hjørnet av Fosswinckels gate i Bergen natt til andre påskedag.

Bildet forestiller Frp-toppen med tornekrans hengt opp på et kors. Ved beina hennes er det stilt opp mikrofoner, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er malt i bakgrunnen. På skulderen har hun tatovert en Frp-logo.

Bildet skapte kraftige reaksjoner og ble sprayet over med spraymaling natt til 4. april. Deretter tok studentene i kollektivet bildet med seg og klarte å restaurere det ved å bruke fire flasker med neglelakkfjerner.

AFK uttrykte at han ønsket at den del av inntektene fra et eventuelt salg ville bli gitt til en god sak, men studentene hadde lørdag ikke bestemt seg for hva de ønsket å gjøre.

(©NTB)

Mest sett siste uken