Arbeiderpartiet kritiserer Frp-nestlederens forslag om å la private ta seg av flyktninger. Men hun får også støtte.

Fredag ble det kjent at et Frp-utvalg, ledet av Frp-nestleder Sylvi Listhaug, vil at private skal ta over mye av ansvaret for flyktninger som kommer til Norge, som å skaffe bolig og bidra økonomisk.

- Vi vet det er mange som engasjerer seg for flyktninger og asylsøkere i Norge. Vi ønsker å bruke deres engasjement for å bedre integreringen av de flyktningene som får komme til Norge, sier Listhaug til VG.

- Det er helt latterlig

Flyktningforslaget blir imidlertid møtt med krass kritikk fra Arbeiderpartiet.

- Dette er jo helt latterlig. Skal Frp privatisere flyktningpolitikken? Det er egentlig umulig å forstå hva Frp vil. Den ene dagen sier de nei til kvoteflyktninger, den andre dagen ja, sier partiets innvandringspolitiske talsperson, Masud Gharahkhani, til Nettavisen.

Han mener Fremskrittspartiet har lite å komme med etter selv å ha styrt integreringspolitikken i regjering i mange år.

- Frp er et høyrepopulistisk parti som har styrt integreringen i Norge og sviktet totalt. Alt for få av de som har kommet til Norge som flyktninger på Frps vakt, har lykkes med å lære seg det norske språket og forsørge seg selv, sier Gharahkhani.

Ap-politikeren påpeker at det er fellesskapets ansvar å få til en god integrering.

- Det er mange lokalsamfunn som lykkes med integrering, takket være frivilligheten og ildsjeler. Derfor er det en forutsetning for Ap at alle kommuner som skal bosette, og ha et forpliktende samarbeid med frivilligheten, sier han.

KrF: - Overlates til egoister

Forslaget blir heller ikke godt mottatt hos Frps tidligere regjeringspartner KrF.

- Det er ingen hemmelig at KrF og Fremskrittspartiet har ulikt syn på innvandringspolitikk. For KrF er det viktig å poengtere at vi både har et moralsk og et etisk ansvar som nasjon til å ta imot mennesker på flukt, og så trenger vi selvfølgleig sivilsamfunnet i tillegg til å integrere, sa KrF-nestleder Ingelin Noresjø til Politisk kvarter på NRK fredag morgen.

- Men vi mener ikke at det er en god idé at asylinstituttet, og heller ikke mottaksapparatet i Norge skal overlates til enkeltpersoner, understreket hun.

DÅRLIG IDÉ: KrF-nestleder Ingelin Noresjø mener det ikke er en god idé å la privatpersoner ta seg av flyktninger. Her er hun sammen med KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i Stavanger. Foto: Carina Johansen (NTB)

Noresjø mener det ville være helt feil om privatpersoner skal bestemme hvor mange kvoteflyktninger som skal komme til Norge.

- Det er jo ikke et godt forslag, det er sårbart, og man overlater integreringen til idealister eller eventuelt egoister. Jeg er redd at dette også kan trigge enkelte som kan utnytte mennesker som kommer til Norge og er sårbare, og kan skape et avhengighetsforhold de kan ha vanskelighet for å komme ut av, sa hun.

Høyre: - Spennende

Høyre, som Frp også har styrt landet med i flere år, er derimot ikke kritisk til forslaget.

- Dette er en spennende idé. Det kan ha mange fordeler med hensyn til integrering. Det fordrer selvsagt at kommunen er faglig ansvarlig, gir støtte og veiledning til vertsfamilier, sier Høyres innvandringspolitiske talsperson, Ove Trellevik, til Nettavisen.

Trellevik mener flyktninger kan bli raskere integrert om lokalsamfunn bidrar.

- Erfaringen i dag er at man blir betydelig fortere integrert i de lokalsamfunn der engasjementet fra innbyggerne er stort, og mange bidrar på ulikt vis. Når vi nå får vedtatt ny lov om integrering også så blir det mer fokus på språk, og kvalifisering til arbeidslivet, sier han, og samtidig legger til:

- Vi er på bedringens vei, men integreringen og yrkesdeltagelsen må bli bedre.

SPENNENDE: Høyres innvandringspoliske talsperson, Ove Trellevik, synes forslaget fra Frp er spennende, og mener det kan ha flere fordeler med hensyn til integrering. Foto: Vidar Ruud (NTB)

- Lære norsk før de kommer

I september kritiserte Høyre Arbeiderpartiet for å vingle og være utydelige om antall flyktninger de vil ta imot fra asylleiren Moria i Hellas.

- Velgerne må finne frem tåkelur om de skal forstå hva Arbeiderpartiet ønsker å gjøre med immigrantene fra Mori, sa Trellevik til Nettavisen.

Gharahkhani viste til at Arbeiderpartiet vil at FN skal avgjøre hvor kvoteflyktningene skal hentes fra, og står fast ved at de skal ha «en rettferdig og forutsigbar flyktningpolitikk for Norge» - og prioritere kvoteflyktninger.

Han mener flyktningene må starte norskopplæring allerede før de kommer til Norge.

- Vi ønsker at kvoteflyktninger skal i gang med å lære seg det norske språket, likestilling og det norske arbeidslivet allerede før de kommer til Norge. Vi foreslår grundig kompetansekartlegging av flyktninger og større krav til kommuner som skal bosette, slik at de som kommer, så raskt som mulig kan forsørge seg selv. Arbeid er helt vesentlig for integrering, sier Gharahkhani.

Må forplikte seg i fem år

Når det gjelder betaling, vil Listhaug at staten skal ta hovedansvaret, men at også privatpersonene som tar ansvar for integreringen, skal bidra noe.

Hun understreker at hun ønsker at privatperson og ikke private organisasjoner skal bidra – og at de som skal gjøre det, må forplikte seg i fem år.