Listhaug mener mål om nullutslipp i 2025 er urealistisk

Sylvi Listhaug (Frp) mener det er et urealistisk mål at det om seks år bare skal selges nullutslippsbiler.

I Nasjonal transportplan har regjeringen og Stortinget sagt at det ikke skal rulle en eneste ny personbil med klimaskadelige utslipp ut av landets bilforhandlere i 2025.

Nestleder i Frp og statsråd Sylvi Listhaug sier til NRK at målet ikke er realistisk.

Les også: 2 av 3 vil begrense cruisetrafikken i Stavanger

– Det er et mål, men det ser langt fra mulig ut å nå det allerede så raskt. Det handler om hvilken teknologisk utvikling som vil skje de neste årene. Jeg er helt overbevist om at det finnes mange i Norge som også etter 2025 har behov for diesel- og bensinbiler, og det mener vi at de må få lov til å kjøpe, sier Listhaug til kanalen.

Også Finansdepartementet har tidligere uttalt at de ikke tror målet kommer til å nås. I nasjonalbudsjettet for 2019 skriver departementet at hver fjerde nye bil i 2030 ventes å være en ladbar hybrid. Det betyr en bil som har fossil forbrenningsmotor og et batteri som kan lades i tillegg.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at en tredel av norske klimagass utslipp kommer fra transport. Veitrafikk står for halvparten av utslippene fra denne sektoren.

Utslippene fra transport har økt med 27 prosent fra 1990 til 2018. Foreløpige utslippstall viser at transport utslippet for 2018 er omtrent på samme nivå om i 2005.

(©NTB)