Listhaug mener venstresiden henger ut bedrifter i krise

Ap, SV og Rødt krever oppsigelses- og utbytteforbud for bedrifter som får statlig krisestøtte. En mistenkeliggjøring som er direkte skadelig, mener Frp.

Arbeiderpartiet og LO uttalte fredag at bedrifter som nå skal få støtte fra den nye statlige krisepakken, må få et forbud mot å si opp ansatte, samt å utbetale utbytter, lederbonuser og aksjetilbakekjøp.

SV og Rødt fremmet samme krav allerede i mars, men fikk ikke flertall den gangen.

Fremskrittspartiet forhandler i helgen med regjeringspartiene om den nye krisepakken på nesten 18 milliarder kroner. Men slike krav vil på ingen måte ikke bli stilt av dem, fastslår Frps forhandler og finanspolitiske talsperson Sylvi Listhaug.

– Skadelig uthenging

Hun mener det er helt uholdbart å gi bedriftene oppsigelsesforbud.

– Bedriftene kan ikke ha ansatte hvis de ikke har penger til å betale dem. Skal man sikre at bedriftene overlever, kan man ikke sette slike krav, sier hun til NTB.

– De fleste næringslivsledere sier til oss at de er kjemperedde for å si opp noen, fordi de føler et stort ansvar for sine ansatte. Dette er en mistenkeliggjøring og uthenging av dem som driver bedrifter, som er direkte skadelig. Vi trenger flere som putter pengene sine i bedrifter, og at flere skal overleve, ikke at de blir hengt ut til tørk, sier Listhaug.

– Oppkonstruert

– Men er det ikke umusikalsk hvis bedrifter som får krisestøtte, viser seg å bruke det på bonuser og utbytte til eiere?

– Ja, absolutt. Når du mottar penger fra staten, så er det fordi du er i en krise, og du trenger penger for å overleve, ikke for å betale ut utbytte. Men når vi snakker med folk i næringslivet nå, så er ikke utbytteutsiktene veldig store, tvert imot handler det om å prøve å overleve, sier hun.

Listhaug mener kriteriene for å få statlig støtte er så stramme at de ikke er rom for verken store utbytter eller bonuser. Hun kaller problemstillingen oppkonstruert.

Høyre forventer moderasjon

– Uttalelsene til Listhaug viser at hun ser Norge fra toppen, og tenker mest på sjefene og eierne. Hun kjenner ikke til bekymringene til hotellarbeiderne og andre yrkesgrupper som frykter at det nå blir mer løsarbeid og færre faste stillinger. Det viser bare at Frp er et eliteparti og ikke for vanlige arbeidsfolk, sier SV-leder Audun Lysbakken i en kommentar.

– Krav om null oppsigelse og utbytte vil sikre at krisepengene kommer de mange til gode og sikrer jobbene til vanlige folk. Å kalle dette misunnelse eller uthenging faller på sin egen urimelighet, sier Lysbakken.

Høyre vender også tommelen ned for venstresidens krav til bedriftene:

– Vi har vært tydelige på at vi forventer moderasjon. Men utbytte kan i enkelte bedrifter brukes til å investere på nytt i bedriften eller betale skatt. Bedrifter med omsetningsfall står ikke overfor en bonus- og utbyttefest, de trenger hjelp for å komme seg gjennom en vanskelig tid, betale regningene sine og ta vare på sine ansatte, sier Mudassar Kapur, finanspolitisk talsperson for Høyre.

– Derfor har vi presentert kraftfulle økonomiske tiltak flere ganger i år. Det er det vi må fokusere på nå og ikke mistenkeliggjøre og komplisere, sier han.

(©NTB)

Reklame Dette er juleheftene du trenger i år