Listhaug om MeToo: «..hver gang en mann plystrer etter deg, er det et form for overgrep...»

Sylvi Listhaug med knallhardt oppgjør med MeToo-bevegelsen og feminister.

– Skal man tro feministene, er det sånn at hver gang en mann plystrer etter deg, er det et form for overgrep, skriver Listhaug i sin nye bok, ifølge NRK.

Listhaug skriver i boken «Der andre tier» at det går inn på henne når hun hører historier om kvinner som utsettes for voldtekt og overgrep. Samtidig er hun lei av alle sakene norske presse har skrevet etter MeToo-kampanjen høsten 2017, skriver NRK.

– At et klaps på rumpa eller uakseptabel oppførsel kan komme i samme setning som grove overgrep og mishandling, er respektløst overfor dem som har opplevd sånne grusomheter, skriver Listhaug.

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Unge Høyre og KrFU ble alle blitt rystet av ubehagelige saker. Listhaug understreker at hun mener det er viktig at folk varsler om denne typen saker, men hun mener de hausses for mye opp, skriver NRK.

