Listhaug om Sian-demonstrasjonen: – Svenske tilstander

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug mener det er bra at politiet gjør jobben sin, selv om hun er uenig i hva Sian står for.

– Selv om de aller fleste av oss ikke er enig om hva Sian står for så har de sin fulle rett til å ytre sine meninger. Det at personer i Norge går til fysisk angrep på folk som bruker en av de grunnlovsfestede rettighetene våre, nemlig ytringsfriheten, er totalt uakseptabelt, sier Listhaug.

UAKSEPTABELT: Sylvi Listhaug mener angrep på ytringsfriheten er totalt uakseptabelt. Foto: Ole Berg-rusten (NTB scanpix)

Det var i går at 15 personer ble anholdt etter sammenstøt i forbindelse med en Sian-demonstrasjon i Bergen.

Sian-leder Lars Thorsen geleides bort fra podiet mens det ser ut som han blør fra hodet etter at det brøt ut uroligheter under Sians markering på Festplassen lørdag. Foto: Eivind Senneset (NTB scanpix)

Nestlederen i Fremskrittspartiet mener det er bra at politiet står opp for ytringsfriheten, selv om de er i en krevende situasjon.

– At politiet blir angrepet for å gjøre jobben sin er oppsiktsvekkende. I Norge er det lov til å si negative ting om profeten Muhammed. Det at ungdom går til angrep på personer for å ytre slike lovlige ytringer, da får jeg følelsen av at vi er på vei mot svenske tilstander, melder Listhaug.

– Man skal forvare andres rett til å ytre seg selv om man er uenig. Det at man går til angrep på folk an er uenig i er helt uakseptabelt. Vi er i Norge, det er norske verdier som gjelder og ytringsfrihet er en veldig viktig norsk og vestlig verdi, sier Listhaug.

Økt beredskap

I etterkant av demonstrasjonen samlet en rekke ungdommer seg foran politistasjonen i Bergen Sentrum, og politiet plasserte ut styrker for å beskytte bygningen.

– Det har sammenheng med markeringen på Festplassen og ting som har skjedd etter den markeringen, opplyste operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt til NTB.

Innsatslederen sier at politiet valgte en «passiv framgangsmåte» under demonstrasjonen, men politiet har fått kritikk for bruk av tåregass og pepperspray mot demonstrantene.

– Det vil jeg ikke kommentere. Vi har brukt virkemidler for å ivareta vår egen sikkerhet og sikkerheten til andre. En passiv tilnærming betyr at vi har trukket oss lenger og lenger tilbake, sier Skeie.

Han opplyser at politiets oppgave under demonstrasjonen har vært å sikre ytringsfriheten og sørge for at ingen kommer til skade.