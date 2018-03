Listhaug-protest: Millionene tikker inn til Leger Uten Grenser

- Veldig rørende, sier initiativtaker Camilla Ahamath.

Initiativtaker Camilla Ahamath står bak motreaksjonen til Sylvi Listhaugs blomsteraksjon: «Soldiers of Are og Odin – fundraiser for Leger Uten Grenser».

Søndag klokken 12.30 har aksjonen samlet inn mer enn 6,7 millioner kroner.

- Det viser at grunnfjellet i Norge er fylt med kjærlighet, sier Ahamath til Nettavisen.

- Jeg hadde så behov for å se at det ikke er hatet som råder i dette landet, og det har virkelig denne aksjonen vist. Vi trengte dette nå, sier bergenseren.

Rørt til tårer



- Du hadde som mål å samle inn én kroner per innbygger. Nå er vi langt forbi det. Hva tenker du nå?

- Dette er veldig rørende. Her flytter målene seg underveis, og vi kommer til å holde på så lenge det er engasjement, sier hun.

Da innsamlingsaksjonen hadde nådd målet, la Ahamath ut denne videoen der tårene presset seg fram:

- Over 6,7 millioner. Hvor skal det ende?

- Ja, si det ... Nå kan alt skje, ler hun.

- Lettere å gi til en nøytral organisasjon

- Hva er reaksjonen fra Leger Uten Grenser?

- De er helt fra seg av begeistring for at jeg valgte nettopp dem. Jeg tror det er mye lettere å gi til en nøytral organisasjon enn å mene noe politisk, sier hun.

Lite søvn

Camilla Ahamath forteller om stor pågang:

- Jeg har kun sovet fire timer i natt. Det går i ett, det meste er positivt, sier hun.

Men ikke alt:

- Jeg har fått råd om ikke å snakke om de hatefulle ytringene jeg mottar.

