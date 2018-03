En innsamlingsaksjon som ble startet på Facebook som en reaksjon på Listhaugs støtteaksjon, har samlet inn over 1,4 millioner kroner til Leger Uten Grenser.

Aksjonen ble startet fredag og hadde i 16.30-tiden lørdag fått inn 1,4 millioner kroner.

Initiativtaker Camilla Ahamath sier til VG at hun kom på ideen etter at Sjur K. Almskår i Facebook-gruppen «Soldier of Are og Odin» foreslo å tapetsere huset til Rødt-leder Bjørnar Moxnes med blomster som et motsvar til blomsterkampanjen til støtte for justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

«Soldiers of Are og Odin» understreker på sin Facebook-side at navnet stammer fra NRK P1 radioprogrammet «Are og Odin» og ikke er en side som støtter det politiske borgervernet «Soldiers of Odin».

– Jeg tenkte umiddelbart at det måtte være en bedre måte å bruke penger på enn på blomster som visner. Jeg valgte derfor å starte en innsamlingsaksjon der pengene går til noen som trenger det, sier Ahamath.

(©NTB)

Mest sett siste uken