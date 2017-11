Listhaug redegjør for Stortinget onsdag

Regjeringen vil redegjøre for vurderingene av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan og retur av asylsøkere i Stortinget onsdag.

Presidentskapet bekrefter overfor NTB at det er satt av tid til en kort redegjørelse etter den muntlige spørretimen onsdag.

Det skjer på kort varsel, etter at opposisjonen tirsdag ba både innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) redegjøre om saken.

Ap, Senterpartiet, KrF, SV, Venstre, Rødt og MDG ønsker dette før Stortinget skal behandle et hasteforslag om midlertidig stans av returer av afghanske ungdommer. Denne hastesaken blir behandlet først på tirsdag.

– Vi mener at det er nødvendig at vi hører statsrådene som sitter med ansvaret i regjeringen før vi tar stilling til realiteten i saken, sier Aps innvandringspolitiske talsperson Rigmor Aasrud til NTB.

– Både utenriksministeren og innvandringsministeren har tilgang til kunnskap som vi ikke sitter med på Stortinget, fortsetter hun.

Saken gjelder de såkalte oktoberbarna. Dette er afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn. Ifølge norske myndigheter fyller de 18 år i høst og kan dermed sendes til Kabul, selv om de ikke opprinnelig kommer fra den delen av landet.

Utlendingsdirektoratet anser det som trygt å returnere afghanere som ikke har noen individuell grunn til å få beskyttelse i Norge. Beslutningen gjelder også ungdommene.

UDI har nylig gjennomgått sine vurderinger på nytt, etter at Landinfo i høst har levert fire rapporter om situasjonen i landet.

– Vi har ikke funnet grunnlag for å endre tidligere vurderinger, sa direktør Frode Forfang til NTB mandag.

UDIs konklusjon er at situasjonen i landet ikke er slik at Norge må slutte å returnere folk dit, opplyser han.

– Jeg har stor forståelse for at mange kan oppfatte Afghanistan som et utrygt land, men dette handler om hvilke terskler som skal gjelde i asylsaker, sier Forfang.

(©NTB)

Mest sett siste uken