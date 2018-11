Listhaug sladdet Facebook-bilde etter kritikk fra pårørende

Sylvi Listhaug (Frp) fikk kritikk fra pårørende da hun la ut bilde av seg selv og pasienter på en demensavdeling. Bildet ble redigert og sladdet i etterkant.

Bildet av Listhaug som spiser sammen med pasienter på en demensavdeling i Frp-styrte Os kommune ble lagt ut sammen med bilde av middagen eldre blir servert i KrF-Ap-styrte Bergen kommune. Hensikten var å argumentere for Listhaugs påstand om at Os serverer eldre bedre mat.

Pårørende og Ap-politiker Trine Lindborg reagerte på at bildet ble lagt ut uten tillatelse fra sykehjemmet eller de pårørende. Hun sier til Bergens Tidende det er «forferdelig at uskyldige mennesker skal dras inn i denne saken slik».

– De har ikke bedt henne om å komme, og ikke kan de skjerme seg fra henne. Å bruke et slikt bilde i en slik sammenheng, for å få fram et politisk poeng, synes jeg forferdelig lite om, sier Lindborg.

Her er det omdiskuterte bildet som fortsatt ligger på Listhaugs Facebook-side, men nå sladdet.

Listhaug svarer ikke på spørsmål om bildet, men hennes politiske rådgiver Espen Teigen sier bildet ble tatt av noen i lokallaget i Bergen.

– Vi jobbet under forutsetning av at bildet både ble tatt og brukt av dem i tråd med de reglene som gjaldt. Bildet er nå fjernet, svarer han på epost.

Bildet er for øvrig ikke fjernet, men noe redigert og ansiktene til pasientene er sladdet.

Det er ikke første gang Listhaug får kritikk for bruk av bilder på Facebook. Som kjent førte et bilde hun la ut i mars til hennes avgang som statsråd.

I nevnte Facebook-innlegg la hun ut et bilde av krigere fra opprørsgruppen al-Shabaab i Somalia med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet – Lik og del»

Sylvi Listhaug måtte etter mye kritikk slette bildet, og hun ble senere tvunget av Stortinget til å trekke seg som statsråd.

