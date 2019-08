Listhaug slår hardt tilbake mot svensk statsråd: - Rydd opp i eget land

Sylvi Listhaug i ordkrig med svensk statsråd.

ARENDAL (Nettavisen): Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug (Frp) går til angrep på den svenske energiministeren Anders Ygeman (S).

- Jeg anbefaler Ygeman å rydde opp i sitt eget land før han henviser til Norge, sier Listhaug til svenske Aftonbladet.

Bakgrunnen for ordkrigen er en uttalelse statsminister Erna Solberg (H) kom med på en pressekonferanse i Arendal mandag, der hun uttalte at hun ønsker et tettere internasjonalt samarbeid mot høyreekstremisme etter terrorangrepet i Bærum.

- Når nynazister marsjerer i norske gater, både i Fredrikstad og i Kristiansand, er det veldig mye svensk å høre. Deres nynazister forsøker også å organisere seg i nabolandene, sa Solberg ifølge Aftenposten.

UT MOT LISTHAUG: Sosialdemokraternas statsråd Anders Ygeman går hardt ut mot Sylvi Listhaug på Twitter. Foto: Maja Suslin/tt (NTB scanpix)

Og det fikk den svenske statsråden til å angripe Listhaug, som måtte gå av som justisminister i fjor, men nå er tilbake som statsråd i Solbergs regjering.

«Gärna norsk-svenskt samarbete, men regerar man med Fremskrittspartiet och utnämnt Sylvi Listahaug till minister 2 gånger, så kanske man ska se sig själv i spegeln innan man sneglar över landsgränsen,» skrev Ygman på Twitter.

- Vi tar ikke råd fra Sverige

Nå svarer Listhaug selv på angrepet:

- Vi tar ikke noen råd fra Sverige, som har en dokumentert mye større ny nazistisk miljø enn Norge. Vi tar helle ikke noen råd fra Ygeman eller andre svenske politikere som i ti år har stukket hodet i sanden og ikke har turt å diskutere innvandring og dens konsekvenser, sier hun til den svenske avisen.

Ygeman kaller Fremskrittspartiet for et høyrepopulistisk parti, og hevder at Listhaug som statsråd har bidratt til en voksende høyreekstremisme.

- Det er på høy tid at svenske politikere stopper de svenske tilstandene og får tilbake lov og orden, sier Frp-nestlederen i sitt motangrep.

Nettavisen har vært i kontakt med Frps informasjonsavdeling, men de opplyser at hun ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer til ordkrigen med Ygeman.