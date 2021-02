Listhaug ville vite hvor mange islamister PST overvåker - slik svarer PST-sjefen

- Svaret må bli nei, sier PST-sjefen om kravet fra tidligere justisminister Sylvi Listhaug.

OSLO (Nettavisen): Frp-nestleder og tidligere justisminister Sylvi Listhaug ville vite hvor mange «farlige islamister» som overvåkes i Norge.

Nå får hun svar fra PST-sjefen.

Det var fredag Listhaug gikk ut i Nettavisen og uttrykte sin bekymring for ekstrem islamisme etter at PST hadde pågrepet og siktet en 16-åring for forberedelser til terrorhandling.

16-åringen skal ha kommet til Norge for en del år siden på familiegjenforening. Dagbladet skriver, med henvisning til anonyme kilder, at han skal være IS-sympatisør og at det blant annet er funn av kjemiske stoffer som gjør at PST kobler ham til terrorplanlegging. Guttens advokat, Andreas Berg Fevang, sier til Dagbladet at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

«Denne saken er en påminnelse om hvilke fare ekstrem islamisme utgjør for Norge. Vi må få vite hvor mange det dreier seg, om det er norske statsborgere eller utlendinger som bør sendes ut», uttalte Listhaug til Nettavisen.

- Ville skapt ganske store reaksjoner

Nettavisen tok spørsmålet opp med PST-sjef Hans Sverre Sjøvold mandag, da de hemmelige tjenestene la fram sine trusselvurderinger for 2021.

- Lar det seg gjøre å være mer konkret i disse trusselvurderingen om hvilke miljøer og grupper dere overvåker?

- Dette ville vel skapt ganske store reaksjoner i samfunnet hvis PST skulle gått ut og fortalt hvem vi har ekstra fokus på, så det svaret må bli nei. Det vil vi aldri opplyse om, svarer Sjøvold.

Han sier at i konkrete saker vil navn kunne bli eksponert, men ikke ellers.

Nettavisen har også tatt spørsmålet Listhaug stilte opp med Justisdepartementet. Der er svaret at de har fått et skriftlig spørsmål om samme tema og inntil videre henviser til PST.

- De største terrortruslene mot Norge

PST deler likevel Listhaugs bekymring for ekstrem islamisme, som nevnes sammen med høyreekstremisme i årets trusselvurdering:

«Ekstrem islamisme og høyreekstremisme forventes fortsatt å utgjøre de største terrortruslene mot Norge. Det vurderes som mulig at både ekstreme islamister og høyreekstremister vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge det kommende året», heter det i rapporten.

I fjor høst bestemte PST seg for å oppgradere vurderingen av trusselnivået knyttet til ekstreme islamister:

«Trusselen fra ekstreme islamister vurderes som skjerpet. Bakgrunnen for dette er den økte spenningen mellom ytringsfriheten og det mange muslimer opplever som krenkelser av islam. Enkelte kan inspireres til å planlegge terror», skriver PST i 2021-rapporten som ble lagt fram mandag.

